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  4. Fotoğraf tutkusu marangoz ustasına 50'den fazla ödül getirdi

Fotoğraf tutkusu marangoz ustasına 50'den fazla ödül getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Kars'ta marangozluk yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Özgen Beşli, henüz yeni başladığı fotoğraf sanatında kısa sürede büyük ilerleme kaydederek, ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen birçok fotoğraf yarışmasında ödül aldı - İş yerinin bodrum katını çektiği fotoğraflarla adeta sanat galerisi haline getiren Beşli, kente gelen yerli ve yabancı turistlere Kars'ı fotoğraflarla anlatıp, tanıtımını yapıyor

İSMAİL KAPLAN - Karslı marangoz ustası Özgen Beşli, ilgi duyarak başladığı fotoğraf sanatında 6 yılda 8 sergi açtı, katıldığı yarışmalarda da 50'nin üzerinde ödül aldı.

Marangozluk yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Beşli, izlediği bir belgeselden etkilenerek fotoğraf çekmeye başladı.

Bir fotoğraf makinesi satın alıp bu alanda araştırmalar yaptıktan sonra doğaya çıkan Özgen Beşli'nin çektiği birbirinden güzel fotoğraflar, görenlerin beğenisini kazandı.

- Turistlere Kars'ı fotoğraflarla tanıtıyor

Beşli, iş yerinin bodrum katını çektiği fotoğraflarla adeta sanat galerisi haline getirerek, kente gelen yerli ve yabancı turistlere Kars'ı fotoğraflarla anlatıp, tanıtımını yapıyor.

Bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen fotoğraf yarışmalarına da katılan Özgen Beşli, Arnavutluk'ta Photofenix tarafından düzenlenen ve 55 ülkeden sanatçıların katılımıyla gerçekleşen uluslararası fotoğraf yarışmasında "Doğu Ekspresi" adlı fotoğrafıyla altın madalya kazandı.

Karadağ'da düzenlenen Zeta Circuit Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda ise 2'ncilik elde eden Beşli, henüz yeni başladığı sanat dalında kısa sürede büyük başarı sağlayarak 50'den fazla ödül kazandı.

Çektiği fotoğraflarla 8 kez sergi açan Özgen Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar marangoz ustalığından arta kalan vakitlerini değerlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu, ancak bunlarla mutlu olamadığını söyledi.

İzlediği bir belgeselden etkilenip fotoğrafa ilgi duyduğunu ve bununla mutlu olduğunu ifade eden Beşli, şöyle konuştu:

"2014 yılında fotoğraf çekmeye başladım. 1, 2 yıl fotoğraf çektikten sonra 2016'da dedim ki; 'Bu fotoğrafları hard disklerde tutmak yerine bunları paylaşayım'. 'Fotoğraf diliyle Kars' adı altında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ve 30 Ekim Kars'ın kurtuluş yıl dönümünde sergi açtım. Fotoğraf sergisinden gelen geliri, 15 Temmuz Şehitleri Derneği ile Kars'ta bulunan Dolunay Derneğine bağışladım. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 50'nin üzerinde ödül aldım ve bunlar beni bu işe daha da heveslendirdi."

- "Fotoğraf benim hayatım oldu"

Özgen Beşli, iş yerinin altındaki alanı kente gelen turistlere şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini göstermek için 36 fotoğraftan oluşan adeta bir fotoğraf galerisi haline getirdiğini belirterek, çok sayıda kişinin fotoğraflarını görmek için kendisini ziyaret ettiğini anlattı.

Fotoğraf çekmenin hayatının bir parçası haline geldiğini ifade eden Beşli, şunları kaydetti:

"Fotoğraf bundan sonra benim vizyonum, hayatım oldu. Bana 'Fotoğraf nedir' diye sorarsanız, 'Fotoğraf bir insanın, bir şehrin, bir ülkenin, kendini en iyi şekilde anlatabildiği bir sanat dalıdır' derim. Sanayideki atölyemde mutfak, banyo dolapları üretimi yapıyorum. İş olduğu zaman atölyemin başında makinede çalışıyorum, kesim yapıyorum ve müşterilerime mutfak, banyo dolapları sunuyorum. Boş zamanlarımı fotoğraf çekerek değerlendiriyorum."

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