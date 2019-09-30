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Fotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos’ta İzmir’e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar’ın (23) ailesi, oğullarını intihara sürüklediği iddiasıyla kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, ancak gerçek ismi T.D.

Fotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos’ta İzmir’e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar’ın (23) ailesi, oğullarını intihara sürüklediği iddiasıyla kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, ancak gerçek ismi T.D. (19) olduğu ortaya çıkan genç kızdan şikayetçi oldu.
Kozlu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden tanıştığı Y.G. ile görüşmek için İzmir’e gitti. Gitmeden önce babası Mustafa Kıyar’a, “Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım, onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım" dedi. İzmir’e gittikten sonra babasını arayarak, “Beni merak etmeyin, İzmir’deyim" diyen Mutlu Kıyar’dan bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Mutlu Kıyar’ı bulmak için çalışma başlattı. Mutlu Kıyar, 28 Eylül’de İzmir’in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda mülteci arayan polisler tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. İzmir’e giden Mustafa Kıyar, oğlunun cesedini teşhis etti.
İzmir Adli Tıp Kurumu’nda babadan alınan DNA örnekleriyle Mutlu Kıyar’ın DNA’sının karşılaştırıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.
Ailenin Mutlu Kıyar’ı ölümüyle ilgili sosyal medyada kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, gerçek adı T.D. olan genç kızdan şikayetçi oldukları öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Fotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi olduFotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi oldu

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