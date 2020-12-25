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Fotoğraf ve video düzenlemek isteyenler için güzel bir alternatif: VSCO

25.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Fotoğraf ve video düzenlemek isteyenler için güzel bir alternatif: VSCO

Fotoğraf ve video üzerinde değişiklik yapma özellikleriyle dikkat çeken VSCO, hem iOS hem de Android cihazlar tarafından kullanılabilir. Peki VSCO ne demektir, özellikleri nelerdir? İşte uygulama hakkında merak edilen tüm soruların cevapları yazımızda sizlerle!

VSCO, fotoğraf ve video düzenlemeye yarayan bir platform olarak karşınıza çıkar. Kullanıcıların önceden çektiği fotoğrafların rengini, boyutunu, tonlamasını ayarlayabildiği bir uygulamadır. Çeşitli başlıklar altında fotoğraf ve videolarınız üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

VSCO Nedir?

iOS ve Android cihazlar için fotoğrafçılık alanında üretilen bir uygulamadır. Peki VSCO uygulaması nedir? Bu uygulama kullanıcılara çektiği veya çekeceği fotoğraf ve videolar üzerinde birtakım değişiklikler yapabilme imkanı tanır. Sosyal medyanın hakim olduğu günümüzde fotoğraf paylaşmayı seven kişiler için önemli bir alternatif oluşturur. Çekilen fotoğraf ve videoların üzerinde oynama şansı veren VSCO uygulaması kullanıcıların ilgisini çeker. Eski fotoğraflar üzerinde değişiklik yapmanın yanı sıra bu uygulama ile fotoğraf da çekebilirsiniz.

VSCO Uygulaması Hangi Amaçla Kullanılır?

VSCO, son zamanlarda kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda VSCO nedir ne için kullanılır gibi sorular karşınıza çıkabilir. VSCO, fotoğraf ayarlarının yanı sıra video ayarları için de uygun bir kullanıma sahiptir. Fotoğraf ve video düzenleme araçları sayesinde sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çeker. Fark yaratma fikrinin hakim olduğu uygulama, ön ayar ve gelişmiş düzenleme seçeneklerine sahiptir. Ayrıca fotoğrafların perspektiflerini değiştirme özelliği de bulunur. Perspektifin değişmesiyle birlikte ortaya bambaşka bir fotoğraf çıkar. Film X seçeneği ise Kodak, Agfa, Fuji profilleriyle size farklı analog film filtreleri sunar. Klasik ve modern görünümü bir arada bulunduran uygulama geniş bir kitleye hitap eder. Zengin ton ve renk ayarları sayesinde farklı tarzlara sahip kullanıcıların beğenisini kazanır. Çeşitli seçenekleriyle kullanıcı karşınıza çıkan uygulama, görsellerin anlamını değiştirmeden onlara farklı bir hava kazandırabilir. İçerik oluşturan kişiler için de önemli bir düzenleme uygulaması olarak ifade edilir. Düzenleme ve içerik kazandırmanın dışında keşfet özelliği sayesinde kullanıcıların ilham verici fotoğraf ve videolar ile buluşmasını sağlar.

VSCO Kullanımı Kolay Bir Uygulamadır

VSCO uygulaması, sosyal medyada aktif olan kişilerin tercih edebileceği bir formata sahiptir. Bu uygulamayı kullanmak için telefona indirmek yeterlidir. App Store veya Google Play Store üzerinden uygulamayı kolaylıkla indirebilirsiniz. İndirilen uygulamayı kullanmadan önce yapmanız gereken birkaç adım daha vardır. Bu uygulama üzerinden fotoğraf ve videolarınızı düzenlemek istiyorsanız hızlı bir şekilde hesap açmanız gerekecektir. Hesap açtıktan sonra uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Bu sayede uygulamanın çeşitli filtre ve düzenlemelerinden yararlanmanız mümkün hale gelir. Sonrasında dilediğiniz gibi fotoğraf çekebilir, ayarlanmış filtreleri fotoğraflarınıza uygulayabilirsiniz. Birçok farklı ton ve renkte filtre seçeneği mevcuttur. Kullanıcı kendi tarzına göre bu filtreleri kullanabilir. Filtreler dışında uygulayabileceğiniz çeşitli düzenlemeler de vardır.

VSCO Özellikleri Nelerdir?

VSCO birçok farklı filtre seçeneğine sahiptir. Bu sayede kullanıcı farklı görünümleri kıyaslayabilir, alternatifler arasından en beğendiğini uygulayabilir. Açık, koyu veya siyah-beyaz tonlarda filtreler ile fotoğraflarınız tamamen farklı bir havaya bürünebilir. Kaliteli filtreler ile, çektiğiniz fotoğraf veya videolar bir üst düzeye taşınır. Filtre seçeneklerinin yanı sıra çeşitli düzenlemeler de yapabilirsiniz. Fotoğrafta fazla görünen bölümleri kırpabilir, videonun süresini kısaltabilirsiniz. Sosyal mecraların kullanım boyutuna uygun olarak sizler de gereken ayarlamaları kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Fotoğrafa farklı bir boyut kazandırmak amacıyla döndürme seçeneğini de kullanma şansınız vardır. Yaratıcı ve yeni teknikleri kullanıcı karşısına çıkaran bu uygulama, videoyu dönüştürme imkanı da tanır. Kontrast ve keskinlik ayarlarını değiştirebilir veya uygulamanın belirlediği standartları tercih edebilirsiniz. Ayrıca netlik ve doygunluk ayarlarında da dilediğiniz miktarda oynama yapabilirsiniz. Arka arkaya çektiğiniz pozları ise kolaj haline getirerek hoş bir sonuç elde edebilirsiniz. Çekilen fotoğrafları ayarlama konusunda önemli bir uygulama olan VSCO ile anında fotoğraflar da çekmeniz mümkündür. Dilediğiniz özellikleri ayarlayarak bu uygulamayla fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Böylece çekilen fotoğrafı doğrudan kullanmanız mümkün olur. Fotoğraf çekme yeteneğinizi bu uygulama ile beraber bir üst noktaya taşıyabilirsiniz.

VSCO Uygulaması Hakkında Merak Edilenler

VSCO uygulaması sunduğu çeşitli kolaylıklar sayesinde kullanıcıların dikkatini çeker. Kullanıcıların ise bu uygulama hakkında merak ettiği şeyler vardır. VSCO nedir ücretli mi gibi soruların yanıtları aranır. Bu uygulama iOS ve Android cihazların ücretsiz olarak indirip kullanabileceği özelliktedir. Bu sayede dileyen herkes hiçbir ücret ödemeden bu uygulamaya sahip olabilir. Telefona indirdikten sonra da kullanıcılar hiçbir ücret ödemeden uygulamanın çeşitli özelliklerinden faydalanabilir. Filtre, tonlama, doygunluk, keskinlik gibi ayarların dışında kırpma, birleştirme gibi seçeneklerin de kullanılması mümkündür. Daha geniş bir alanda hizmet almak için üye olmak ve belirli bir miktar abone ücreti ödemek gereklidir. Ayarlanan fotoğraf ve videoların telefon hafızasına kaydedilmesi oldukça basittir. Bu fotoğrafları içe aktararak dilediğiniz alanda paylaşabilirsiniz. Gelişmiş fotoğraf düzenleme araçlarına sahip VSCO, düzenli güncellemeleriyle birlikte her geçen gün yenilenmeye devam eder. En yeni ön ayarları ve düzenleme araçlarını kullanıcılar için günceller. Bu uygulama üzerinden favorilerinizi de belirleyebilirsiniz. Favori ayar ve düzenlemeleri kaydederek yeniden uygulayabilme imkanı vardır. Gelişmiş ayarları sayesinde çekilen fotoğraf ve videolar fark yaratır.

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