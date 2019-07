Fotoğraf ya da video ile tehdit ve şantajla cinsel taciz: 'Kız çocukları nereye başvuracaklarını bilemiyorlar'

"O güne kadar neden sadece anal yoldan tecavüz ettiklerini anlamıyordum çünkü bedenimi tanıma yaşında onların yanındaydım. Vajinal ve anal arasında bir ayrım olduğunu dahi bilmiyordum. Ben bedenimi tanıyamadan onlar benim bedenimi tanıdı."

"Vajinamdan kan geldiğinde çok ayrı bir ağrı oldu ve ağlamaya başladım. Nefesim kesildi. O an orada can vermediğime inanamıyorum. Ben ağlamaya başladığımda, 'Her zaman kan geliyor zaten, bu kadar zorluyoruz, normal değil mi' dediler."

Genç kadının Z.Ö isimli şahsın organize ettiğini söylediği ve tecavüzleri anlattığı savcılık ifadesinde, kendinden yaşça büyük 12 kişinin ismi geçiyor.

12 şüphelinin bulunduğu dava henüz açılmadı

Gencin 12 kişiden şikayetçi olduğu dosyada henüz dava açılmadı ancak tecavüz çevrede duyulmaya başladıktan sonra, aynı yöntemle şantaj ve tehdit yoluna başvuranlar da 12 kişiyle sınırlı kalmadı.

Genç kadın 2018 yılında B.G isimli şahsın kendisine sosyal medyadan ulaşarak, 'başına gelenleri bildiğini' söyleyerek kendisini tehdit ettiğini şöyle anlatıyor:

"B.G 2018 yılında bana sosyal medyadan ulaşıp, yaşadıklarımı ablama ve aileme söylemekle tehdit ederek benimle birlikte olmaya çalıştı. Ama artık daha büyümüştüm ve bu tehditlerin hepsi kayıt altına aldım. Elimdeki tüm delilleri polise götürerek şikayetçi oldum."