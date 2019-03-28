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Fotoğrafçı gözüyle kare kare tiyatro

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 2018-2019 sezonunda sahnelediği oyunlardan enstantanelerin yer aldığı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde de birbirinden farklı faaliyetlere imza attı.

Fotoğrafçı gözüyle kare kare tiyatro

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 2018-2019 sezonunda sahnelediği oyunlardan enstantanelerin yer aldığı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde de birbirinden farklı faaliyetlere imza attı. Tayyare Kültür Merkezi ve Görükle Gençlik Merkezi’nde sahnelediği oyunların yanında turnelerle ilçe ilçe köy köy gezen, bunun yanında masal gezginleri ile çocukları tiyatro ile buluşturan Şehir Tiyatrosu ekibinin dolu dolu geçen sezonu fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Sezon boyunca oynanan Gulyabani, Ben Sinbad, Troyalı Kadınlar, Fermanlı Deli Hazretleri, 5 Haylaz, Palavracı ve Yok Yere Temaşa oyunlarını takip eden Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Sanatçısı Nilay İlçebay, bu oyunların en güzel anlarını fotoğraflayıp, adeta ölümsüzleştirdi. Fotoğrafçı gözüyle tiyatronun en güzel karelerinden oluşan 42 eser, Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel hem Tayyare Kültür Merkezi hem de Görükle Gençlik Merkezi’nde ziyarete açıldı.
Bu yıl alternatif oyun türleri arasında yer alan modern doğaçlama tiyatroya ait tiyatro sporu ekibi olarak izleyiciyle buluşan ‘Yok Yere Temaşa’ ekibi de Görükle Gençlik Merkezi’nde oyunlarını sergiledi. Tiyatroseverlerden ilgi gören oyunu 270 kişilik salonda yaklaşık 400 kişi izledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık’ın da izlediği oyunda seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergileyen oyuncular adeta alkış yağmuruna tutuldu.
Oyunun ardından Başkanvekili Kocabıyık ve tiyatroseverler, fotoğraf sergisini gezdi.

Fotoğrafçı gözüyle kare kare tiyatro

Fotoğrafçı gözüyle kare kare tiyatro

Fotoğrafçı gözüyle kare kare tiyatro

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