Fotoğrafçı Nikos Economopoulos, Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyor

İSTANBUL (AA) - Sokak fotoğrafçısı Nikos Economopoulos, Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası misafir programı olan "Boğaziçi Chronicles" kapsamında düzenlenecek atölye çalışmasıyla katılımcılara deneyimlerini aktaracak.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Magnum Fotoğraf Ajansı fotoğrafçılarından, ünlü sokak fotoğrafçısı Nikos Economopoulos, 20-30 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Tekfen Holding desteğiyle, "Boğaziçi Chronicles" programı kapsamında bir fotoğraf atölyesi düzenleyecek.

Economopoulos, ilk buluşmada, atölyeden kişiye özel maksimum verimi sağlamak amacıyla katılımcıların fotoğraf portfolyolarını gözden geçirerek tavsiyelerde bulunacak. Şehri keşifleri esnasında ilgilendikleri kareleri çekmeleri beklenen katılımcılar, atölye esnasında her gün saat 12.00-15.00 arası bir araya gelip çektikleri şehir fotoğraflarının arasından en iyi fotoğraflarını seçecekler.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan atölyeye katılmak için adayların, 25 Eylül saat 17:00’ye kadar başvuru formunu doldurması ve en iyi 20 fotoğraflarından oluşan portfolyolarını "bogazicichronicles@boun.edu.tr" adresine göndermeleri gerekiyor.