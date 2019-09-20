HABER

Fotoğrafçı Nikos Economopoulos, Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Magnum Fotoğraf Ajansı fotoğrafçılarından, ünlü sokak fotoğrafçısı Nikos Economopoulos, 20-30 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde bir fotoğraf atölyesi düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Sokak fotoğrafçısı Nikos Economopoulos, Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası misafir programı olan "Boğaziçi Chronicles" kapsamında düzenlenecek atölye çalışmasıyla katılımcılara deneyimlerini aktaracak.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Magnum Fotoğraf Ajansı fotoğrafçılarından, ünlü sokak fotoğrafçısı Nikos Economopoulos, 20-30 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Tekfen Holding desteğiyle, "Boğaziçi Chronicles" programı kapsamında bir fotoğraf atölyesi düzenleyecek.

Economopoulos, ilk buluşmada, atölyeden kişiye özel maksimum verimi sağlamak amacıyla katılımcıların fotoğraf portfolyolarını gözden geçirerek tavsiyelerde bulunacak. Şehri keşifleri esnasında ilgilendikleri kareleri çekmeleri beklenen katılımcılar, atölye esnasında her gün saat 12.00-15.00 arası bir araya gelip çektikleri şehir fotoğraflarının arasından en iyi fotoğraflarını seçecekler.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan atölyeye katılmak için adayların, 25 Eylül saat 17:00’ye kadar başvuru formunu doldurması ve en iyi 20 fotoğraflarından oluşan portfolyolarını "bogazicichronicles@boun.edu.tr" adresine göndermeleri gerekiyor.

- Atölyeye katılmaya hak kazananlar 10 Ekim'de ilan edilecek

Nikos Economopoulos tarafından yapılan değerlendirme sonucunda atölyeye katılmaya hak kazananlar 10 Ekim 2019'da ilan edilecek.

Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası misafir programı olan Boğaziçi Chronicles, bugüne kadar akademisyen ve yazar Susan Buck-Morss, yapımcı ve fotoğrafçı Akram Zaatari, besteci Juliana Hodkinson, edebiyat kuramcısı Michael Hardt, yazar Amitav Ghosh, yazar Alberto Manguel, aktivist ikilisi The Yes Men, antropolog Michael Taussig, gazeteci ve yönetmen Jocelyne Saab ile oyuncu ve yazar Sevgi Özdamar gibi kültür sanat insanlarını konuk etmişti.

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Törende parçalanan karpuzlar, çocuklara yaradıTörende parçalanan karpuzlar, çocuklara yaradı
İstanbul’da beklenen yağış başladıİstanbul’da beklenen yağış başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Nikos Economopoulos

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

7 bakanlıkta kritik atamalar!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar

İstanbul'da hareketlilik! Böyle gözaltına alındılar

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Sosyal medyada halkı isyana çağırmışlardı! Gözaltına alındılar

Gözaltına alındılar! Sosyal medyayı kullanıp...

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Günlük burç yorumları 20 Eylül Cuma - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Günlük burç yorumları 20 Eylül Cuma - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.