HABER

Fotoğrafçıların vizöründen Afrika’da yaşam

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

25 Mayıs Dünya Afrika Günü’nde TADD tarafından düzenlenen “Afrika’da Fotoğrafçı Olmak” sergisi ile farkındalık oluşturuldu.25 Mayıs Dünya Afrika Günü’nde Tüm Afrika’nın Dostları Derneği(TADD) tarafından Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi konferans salonunda “Afrika’da Fotoğrafçı Olmak” adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

25 Mayıs Dünya Afrika Günü’nde TADD tarafından düzenlenen “Afrika’da Fotoğrafçı Olmak” sergisi ile farkındalık oluşturuldu.
25 Mayıs Dünya Afrika Günü’nde Tüm Afrika’nın Dostları Derneği(TADD) tarafından Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi konferans salonunda “Afrika’da Fotoğrafçı Olmak” adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide Afrika’daki yaşamı görüntüleyen Coşkun Aydın, Mahmut Gediz, Mustafa Sert ve Yavuz Atalay’ın fotoğrafları yer aldı.
Fotoğrafçıların vizöründen Afrika’ya ilgiyi arttırmayı hedefleyen sergide, fotoğrafçıların yaşadığı zorluklara da dikkat çekildi. Serginin ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Filiz’in yaptığı panel gerçekleştirildi. Sergide fotoğrafları bulunan panelistler, Afrika’da bulundukları dönemlerden anektodlar aktardı.
Sergide bulunan fotoğrafların satışından elde edilecek gelirin de TADD tarafından Afrika’ya yardım için kullanılacağı belirtildi.
Serginin amacı hakkında konuşan TADD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Güntekin, “Bugün 25 Mayıs Dünya Afrika günü. Biz bu güne dikkat çekmek, bir farkındalık ortaya koymak için bir resim sergisi açtık. Bu resim sergisine katılan fotoğrafçıların duygu ve düşüncelerini alabileceğimiz bir konferans düzenlemek istedik. Çünkü biz TADD olarak senenin 365 günü Afrika ile yatıp Afrika ile kalkıyoruz” dedi.
1963 yılında Dünya Afrika Birliği kurulduğu için Afrika’da bu günün kutlandığını aktaran Güntekin, “Biz de bugün yapacağımız organizasyonla Afrika’da çalışan, Afrika’da fotoğraf çeken dostlarımızla bir araya gelmek hem onların vizöründen Afrika’yı görmek hem de onların düşüncelerini almak istedik. Böylelikle bir farkındalık oluşsun. Milletimiz bugünün Afrika günü olduğunu tekrar bir hatırlasın. Kafasını bir çevirsin. Çünkü Afrika gerçekten kafanın çevrilmesi gereken bir kıta” şeklinde konuştu.
Afrika’ya 15 kere gittiğini dile getiren fotoğrafçı Coşkun Aydın, çektiği fotoğrafları Türkiye’de sergileyerek Afrika’ya olan ilginin artmasını sağladığını ifade etti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildiMarmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Küçük Muhammed’e sahip çıktıMersin Büyükşehir Belediyesi, Küçük Muhammed’e sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.