Fotoğrafçılık Kulübü öğrencilerinden Kosova'da sergi

PRİŞTİNE (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Fotoğrafçılık Kulübü" projesi kapsamında, başkent Priştine'de fotoğraf sergi açıldı.

Fotoğrafçılık Kulübündeki kurslara katılan genç fotoğrafçıların 9 aylık eğitimleri de sergiyle tamamlandı.

Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Fotoğrafçılık Kulübünün bu yıl gerçekleştirdikleri en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, bu faaliyeti Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ülker, ilk etapta Kosova'daki mevcut ekonomik duruma katkı amacıyla ortaya çıkan projenin kültür projesine dönüştüğünü ifade etti.

Fotoğrafçılık Kulübünün 150 üyesi bulunduğunu söyleyen Ülker, 9 aylık eğitimde fotoğrafçıların Kosova'nın 4 farklı şehrine geziler düzenlediğini ve birçok toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.

Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım da böyle bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirterek, fotoğrafçılığın zor olduğunu ve bu projenin sorumluluk gerektirdiğini bilerek bu faaliyete başladıklarını anlattı.