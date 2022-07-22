Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) mezunları ne iş yapar? Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Günümüzde birçok şeyin dijital ortama taşınması ile birlikte pek çok meslek popüler hale geldi. Piyasada istihdam sağlanacak olan mesleklerden biri de fotoğrafçılık ve kameramanlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu alana ilgisi olan herkes, fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünün nasıl olduğunu, iş imkanlarının neler olduğunu araştırır. Fotoğrafçılık ve kameramanlık, gelişen teknolojilerin de etkisiyle herkes tarafından tercih edilen mesleklerden biri haline gelmiştir. Bu meslek yetkinlik gerektirir.

Görsel sanatlar, iletişim ve görsel kültür kalıplarına uygun çalışmalar yürütebilecek kadar pratik ve teorik bilgilere ihtiyaç duyulur. Fotoğrafçılık ve kameramanlık mesleği özel sektörde oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) mezunları iş imkanları değerlendirildiğinde kendi işini yapan ve özel sektörde çalışan kişiler daha fazladır. Özellikle görsel sanatlara ve iletişim kurallarına uygun çekimler yaparak, içerik üretimine sağladıkları katkı çok büyüktür.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) bölümü nedir?

Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü medya ve basın yayın sektöründe istihdam sağlamak üzere eğitim verilen bölümlerden biridir. Bölümde, sinema ya da reklam filmlerinin çekim sürecinde görevlendirilmek üzere fotoğrafçı ve kameraman yetiştirilir. Bu bölümün eğitimi hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde verilir.

Sinema ve reklam sektöründe yer almak isteyen öğrencilerin, sektöre girebilmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir bölümdür. Bölümde fotoğrafçılık ve kameramanlık konularına ilgi duyan kişilere, iki yıllık eğitim sonunda kariyer sağlamaları için ihtiyaç duyacakları tüm bilgiler aktarılır. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü eşit ağırlık puan türünden hazırlanan öğrenciler için uygundur.

Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünden mezun olanlar, medya ve basın yayın organları, reklam sektörü ve sinema sektöründe çeşitli işlerde çalışabilir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu bölümüdür. Bölüm, meslek ön lisans eğitimi olarak, toplam 4 yarıyıl olacak şekilde hazırlanır. Bu alanda kariyer planı yapacak kişilerin nitelik açısından kendini geliştirmesini sağlar. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü Türkçe olarak okutulan bir bölümdür ancak, 1. yarıyılda temel İngilizce eğitimi verilir. Öğrencilerin eğitim yaşamları boyunca aldıkları dersler, iş yaşamlarında uygulayabilecekleri bilgilerden oluşur. Öğrenciler 2 yılın sonunda 2 yıllık ön lisans diploması almaya hak kazanır.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) mezunları ne iş yapar?

Bölümden mezun öğrenciler, fotoğrafçı ya da kameraman unvanına sahip olur. Aldıkları bilgilere uygun olacak şekilde görsel sanatlar ürünleri üretebilirler. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları yoktur. Ancak, kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezun öğrencilerin öncelikle dikey geçiş sınavına girmeleri ve belirli bölümlerde lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra kamu kadrolarına başvurmaları gerekir. Mezunları özel sektörde ise birçok iş olanağı bekler. Kişilerin sektör kararına göre mesleki uygulamaları da değişebilir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümünden mezun olan öğrenciler kariyerleri boyunca pek çok iş imkanı ile karşılaşabilir. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları çeşitlidir. Bu durum tamamı ile kişinin hangi yönde kariyer planı çizeceğine göre değişiklik gösterir. Haberciliğe ilgisi olan biri, haber fotoğrafçısı ya da kameraman olmak için herhangi bir gazete ya da televizyon bünyesinde çalışmalarını yürütebilir. Düğün fotoğrafçılığı ile kendini geliştirmek isteyen biri ise kendi stüdyosunu açarak, çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam edebilir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) bölümü dersleri Nelerdir?

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) bölümü dersleri 4 dönemden oluşur ve 2 yılı kapsar. Her biri mesleki gelişim için gerekli olan bilgileri içerir. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) bölümü, teknolojik cihazların kullanıldığı bir bölümdür ve saha çalışmaları yaygın olarak yapılır. Bu iki özellik bölümü okuyan kişiler için büyük bir avantajdır.

Görsel Estetik

Temel Fotoğrafçılık

Film ve Video Yapımı

Fotoğraf Tarihi

Fotoğraf Kültürü

Hareketli Görüntünün Tarihi

Radyo ve Televizyonda Program Yapımı

Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri

Sayısal Fotoğraf Baskı Teknikleri

Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme

Video Çekim Teknikleri

Görüntü İşleme

Temel Kamera

Optik Bakış

Videonun Kullanım Alanları

Aydınlatma Estetiği

Stüdyo Teknikleri

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü Okumak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmak Gerekir?

Bu bölümü tercih edecek adayların dikey geçiş yapıp, 4 yıllık bir lisans eğitimini tamamladıktan sonra kamu alanında çalışmaları mümkün olabilir. Bu bölümden mezun olup, son beş yıl içinde kamuya atanan kişi sayısı oldukça düşüktür. Bu nedenle bölüm, kamudan ziyade, kendi işini kurmak ya da özel sektörde bir kariyer planı çizmek için daha uygundur. Fotoğrafçılık, ülkemizde yoğun olarak yapılan hobilerden biridir.

Bazı insanlar amatör olarak yaptıkları işlerde uzmanlığa ulaşmak ister. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünde eğitim aldığınız zaman artık profesyonel olacak şekilde ve çok daha iyi çekimler yapabilirsiniz. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü, bir meslek sahibi olanlar, ya da bu mesleğe ilgi duyanlar tarafından okunabilir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü okumak için hangi özelliklere sahip olmanız gerektiğine bir göz gezdirelim.