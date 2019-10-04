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Fotoğrafın diliyle "unutulmaya yüz tutmuş" meslekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Osman Sipahi, il il gezerek oluşturduğu ve yok olmak üzere olan 12 meslek dalının son temsilcilerinin yer aldığı "Zanaatkarlar" adlı çalışmasını 10 yılda tamamladı - Sipahi'nin sergilediği fotoğraflar semerci, elekçi, kalaycı, külekçi, süpürgeci, küfeci, hamutçu, kilimci, tenekeci, ut ustası, yorgancı ve köşkercilerin alın terlerini yansıtıyor

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Fotoğraf sanatçısı Osman Sipahi, unutulmaya yüz tutmuş 12 meslek dalının son temsilcilerinden oluşan "Zanaatkarlar" adlı çalışmasını 10 yılda tamamlayarak sergilemeye başladı.

Fotoğrafçılığa 1996 yılında başlayan 50 yaşındaki Sipahi, unutulmak üzere olan mesleklere dikkati çekmek amacıyla bir proje hazırladı.

Sipahi, 2009'dan itibaren Elazığ, Tokat, Kahramanmaraş, Rize, Osmaniye, Manisa, Balıkesir ve Gümüşhane'nin de aralarında olduğu 18 ilde, 12 meslek dalından zanaatkarların on binlerce fotoğrafını çekti.

Eserlerinden bir seçki hazırlayan Sipahi'nin çalışması, 8'inci kişisel sergisini açtığı Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi Çağdaş Sergi Salonu'nda beğeniye sunuldu.

Sergide semercilik, elekçilik, kalaycılık, külekçilik, süpürgecilik, küfecilik, hamutçuluk, kilimcilik, tenekecilik, ut ustalığı, yorgancılık ve köşkerciliğin son temsilcileri ile yaptıkları işlerin tüm aşamaları yer alıyor.

- "On binlerce kez deklanşöre bastım"

Osman Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1996 yılında ilk fotoğraf makinesini alarak çalışmaya başladığını söyledi.

Şimdiye kadar yurt içi ve dışında ödüller aldığını belirten Sipahi, "Son projemde, yok olmaya yüz tutmuş zanaatları işledim. 10 yıl boyunca çekime değişik illere gittim. Gümüşhane, Osmaniye, Tokat gibi birçok il var. Zanaatkarları bulup yaptıkları işleri baştan sona fotoğraf ve kayıt altına aldım. Çok güzel bir çalışma oldu." dedi.

Sipahi, 32 zanaatkarı fotoğrafladığını ancak Balıkesir'deki sergide hepsine yer veremeyeceği için 12'siyle ilgili eserleri sunduğunu aktardı.

Diğer ustaların fotoğraflarını daha sonra sergileyeceğini dile getiren Sipahi, "10 yılda bu proje için on binlerce kez deklanşöre bastım. Bu zanaatkarları işlemek ve fotoğraflamak için 18 il dolaştım. Şimdi de sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.

Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) İkinci Başkanı da olan Sipahi, 46 karma sergiye katıldığını sözlerine ekledi.

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