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Fotoğraflar // Aksaray'da otobüs kaza yaptı; tramvay seferleri aksıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

AKSARAY'da  halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini kopardı.

Fotoğraflar // Aksaray'da otobüs kaza yaptı; tramvay seferleri aksıyor

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) AKSARAY'da halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini kopardı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılıyor.
Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bir halk otobüsü Aksaray viyadük bölgesinde tramvay hattına girdi. Kaza sonucu tramvay seferleri aksadı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır" denildi.

(FOTOĞRAF)

Fotoğraflar // Aksaray'da otobüs kaza yaptı; tramvay seferleri aksıyorFotoğraflar // Aksaray'da otobüs kaza yaptı; tramvay seferleri aksıyor

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