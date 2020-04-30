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  4. Fotoğraflar Ankara'dan! 80 kişilik ekip dezenfekte etti

Fotoğraflar Ankara'dan! 80 kişilik ekip dezenfekte etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Ankara'nın Mamak ilçesinde 80 kişilik ekip kuran belediye, mahalleleri baştan sona dezenfekte etti.

Mamak Belediyesi, koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından mart ayı başında 'Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı' hazırladı. Plan kapsamında ilçede sokaklar, caddeler, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, duraklar, araçlar, binalar ve sosyal tesisler dezenfekte edildi.

Mamak'ta 80 kişilik ekiple dezenfekte çalışması

Ekipler, ilçeyi virüsten korumak için mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tüm mahallelerde toplu dezenfekte çalışması başlatıldı. 80 kişilik ekip, ilçenin en büyük mahallesi Büyük Kayaş'ı baştan aşağıya dezenfekte etti.
Ekipler, aynı anda Covid-19 Savar, sıcak sisleme makineleri ve pick-up korona-savarlar ile mahalleyi dezenfekte etti. Cadde ve kaldırımlar ise sabunlu su ile yıkandı. Aynı anda hareket eden ekiplerin çalışması havadan drone ile görüntülendi.
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgül, bütün ekiplerin tam mesai kavramıyla çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:
"4 adet Covid-Savar, 4 adet pick-up korona-savar araçları ve sisleme makineleri ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Buradaki personel ile birlikte toplamda Mamak ilçesinde 677 personel, 78 araçla çalışıyoruz. Ayrıca sokağa çıkma yasağında da 7/24 çalışarak, bu süreci değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın koronavirüs salgınından bir an önce kurtulması ve en hafif hasarla bu durumdan çıkılması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz" (DHA)
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