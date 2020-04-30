Fotoğraflar Ankara'dan! 80 kişilik ekip dezenfekte etti

Mamak Belediyesi, koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından mart ayı başında 'Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı' hazırladı. Plan kapsamında ilçede sokaklar, caddeler, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, duraklar, araçlar, binalar ve sosyal tesisler dezenfekte edildi.

Mamak'ta 80 kişilik ekiple dezenfekte çalışması

Ekipler, ilçeyi virüsten korumak için mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tüm mahallelerde toplu dezenfekte çalışması başlatıldı. 80 kişilik ekip, ilçenin en büyük mahallesi Büyük Kayaş'ı baştan aşağıya dezenfekte etti.

Ekipler, aynı anda Covid-19 Savar, sıcak sisleme makineleri ve pick-up korona-savarlar ile mahalleyi dezenfekte etti. Cadde ve kaldırımlar ise sabunlu su ile yıkandı. Aynı anda hareket eden ekiplerin çalışması havadan drone ile görüntülendi.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgül, bütün ekiplerin tam mesai kavramıyla çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: