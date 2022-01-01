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Fotoğraflar Antalya'da çekildi! Yağmur gitti, güneş geldi: Denize akın ettiler

01.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftayı şiddetli ve kuvvetli yağışla geçiren Antalya, yeni yılın ilk gününe güneşli havayla girdi. Konyaaltı Sahili'ni dolduran turistler, güneşli havada denize girmenin keyfini çıkarırken balıkçılar da denize olta attı.

Fotoğraflar Antalya'da çekildi! Yağmur gitti, güneş geldi: Denize akın ettiler

Geçtiğimiz hafta Antalya'yı etkisi altına alan yağışlı günler, yeni yılla birlikte yerini güneşli havaya bıraktı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları ve parkları doldurdu. Konyaaltı Sahili'nde denize giren turistler, uzun süre vakit geçirdi. Evcil hayvanlarıyla sahillere gelenler, gezip dolaşırken bazıları da balık tuttu.

"BURASI ÇOK GÜZEL"

Yerleşik Rus Gallina Savarın, "Burası çok güzel. Deniz suyu sıcak. Her gün girmeye çalışıyorum" dedi.

Meteoroloji'nin çarşamba ve perşembe günleri için 'kırmızı kod' uyarısı verdiği kentte kuvvetli yağış ve fırtınada tarım alanları ile köprüler sular altında kalmış, çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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