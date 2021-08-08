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  4. Fotoğraflar Antalya'dan! Sıcaklık 40 dereceyi buldu sahiller doldu taştı

Fotoğraflar Antalya'dan! Sıcaklık 40 dereceyi buldu sahiller doldu taştı

08.08.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti. 40 dereceye ulaşan sıcak hava sebebiyle Konyaaltı sahili adeta doldu taştı.

Fotoğraflar Antalya'dan! Sıcaklık 40 dereceyi buldu sahiller doldu taştı

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de yangınların gölgesinde eski yoğunluğunu kaybetmişti. Ünlü sahil yangınların kontrol altına alınmasının ardından yeniden normale döndü. Hava sıcaklığının 40 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahile akın etti. Hınca hınç dolan sahilde eğlenenler, Akdeniz'in sularında serinledi. Bazıları ise sıcak kumsal üzerinde güneşlemeyi tercih etti.

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"ORMAN YANGINLARINDAN ÖTÜRÜ ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Arkadaşı ile sahile gelen Mustafa Akçay, "Bu sıcak havada bir kartal güneşlenmesi yaptık. Orman yangınlarından ötürü duamızı da yaptık. Havalar sıcak, bugün rüzgarlı. Tek duamız Manavgat'ta yangınların sönmesidir" dedi. Hollanda'dan tatil için Antalya'ya gelen Kürşat Kalın, "Hava güneşli. Serinlemeye çalışıyoruz. Dalgalı bir deniz var. Orman yangınlarından ötürü üzüntülüyüz" sözlerine yer verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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