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/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA  - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumda yaptığı konuşmada, "BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır.

/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor (1)

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumda yaptığı konuşmada, "BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır. 5 daimi üye dönemi geçti. Niye? Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz, yeni bir dönüşüm, yeni bir değişime artık gitme zamanıdır. Bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu? Kavuşamıyor. Niye? Çünkü İsrail'in aleyhinde alınmış bunca kararlar var BM'de, bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Niye? İsrail kabul etmedikten sonra, ona uymadıktan sonra kalkıp da kimse burada bir şey söylemiyor veya söyleyemiyor. Niye? Beş tane daimi üye ver. Bu beş daimi üyenin bir tanesi 'Hayır' diyorsa mesele bitmiştir. Dünyada Birleşmiş Milletler'de şu anda 193 üye var ve bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir Birleşmiş Milletler'in oluşması gerekiyor. Eğer bu oluşmazsa 5 tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez, bu mümkün değil. Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım." dedi.

(FOTOĞRAF)

/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor (1)/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor (1)/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor (1)/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor (1)

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