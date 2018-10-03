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Fotoğraflar // Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

     

Fotoğraflar // Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Fotoğraflar // Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıFotoğraflar // Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıFotoğraflar // Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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