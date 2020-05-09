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Fotoğraflar İspanya'da çekildi: Sahillerde dikkat çeken yoğunluk

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2020 16:44 | Son Güncelleme

İspanya'nın Barcelona kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan sahillerin açılmasının ardından sahillerde yoğunluk görüldü.

Koronavirüsten en çok etkilenen yerlerden biri olan İspanya'da normalleşme sürecine girildi. Ülkenin turizm merkezi olan Barselona'da plajlar açıldı, halk ellerinde sörf tahtaları ile denize akın etti. Denizde yoğun bir kalabalık gözlendi.

İspanya'da açıklanan son rakamlara göre Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak toplamda 26 bin 478'e çıktı.

YARIN İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için kademeli normalleşme süreci kapsamında İspanya'nın yarısında 11 Mayıs Pazartesi ikinci aşama olan 1. seviyeye geçilecek.

Fotoğraflar bugün İspanya'da çekildi: Sahillerde dikkat çeken yoğunluk

"1. seviyeye İspanyolların yüzde 51'i geçecek." açıklamasını yapan hükümet yetkililerinin verdikleri bilgilerde, ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentlerinde tamamen 1. seviyeye geçileceği bildirildi.
Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, 1. seviyeye geçilmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge olurken, ölü ve vaka sayısının en fazla olduğu diğer bölgelerden Katalonya, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha'da ise ikinci aşamaya geçilecek yerler çok sınırlı bırakıldı.

İspanya'da 1. seviyeye geçen yerlerde, şu uygulamalara izin veriliyor:

İspanya'da 1. seviyeye geçen yerlerde, şu uygulamalara izin veriliyor:
Şehir içi araç kullanımına izin verilirken, Kovid-19 testleri negatif olması şartıyla aynı aile üyelerinin arabayla bir yere gitmesi. 2 metrelik sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyması şartıyla en fazla 10 kişinin bir araya gelmesi.
Riskli gruplarda (Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar) olmama veya karantinada bulunmama şartıyla aile üyeleri arasında ziyaret. Restoran ve barların teraslarını yüzde 50 kapasiteyle açması.
Açık pazar alanlarının yüzde 25 kapasiteyle açılması.
Profesyonel spor dallarında antrenmanların başlaması ve jimnastik salonlarının kısıtlı müşteri alma şartıyla açılması.
Alışveriş merkezleri dışında kalan küçük işletmelerin dükkanlarında sınırlı sayıda müşteri kabul etmesi.
Otellerin ortak alanlarını kapatma şartıyla kısıtlı hizmet vermeye başlaması. Müze, kütüphane gibi kültürel yerlerle, dini ibadet alanlarının üçte bir kapasiteyle açılması.

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