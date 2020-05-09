Fotoğraflar İspanya'da çekildi: Sahillerde dikkat çeken yoğunluk

Koronavirüsten en çok etkilenen yerlerden biri olan İspanya'da normalleşme sürecine girildi. Ülkenin turizm merkezi olan Barselona'da plajlar açıldı, halk ellerinde sörf tahtaları ile denize akın etti. Denizde yoğun bir kalabalık gözlendi.

İspanya'da açıklanan son rakamlara göre Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak toplamda 26 bin 478'e çıktı.

YARIN İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için kademeli normalleşme süreci kapsamında İspanya'nın yarısında 11 Mayıs Pazartesi ikinci aşama olan 1. seviyeye geçilecek.