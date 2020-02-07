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Fotoğraflar İstanbul'dan! Kar yağışı etkisini artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 23:59 | Son Güncelleme

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da etkisini artırması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışının aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor. İstanbul Çatalca, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteriyor.

Çatalca’da etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul Çatalca beyaza büründü

METOROLOJİ'DEN UYARI

METOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. "Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor.
Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi (10.02.2020) sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son meteorolojik verilere göre, İstanbul'da saat 15.30'dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırması, beraberinde hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması, yağışın akşam 19.00'dan itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün saat 15.30'dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile Karadeniz üzerinden soğuk ve nemli havanın bölgemize taşınması, beraberinde il genelinde aralıklarla hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Kar yağışının akşam saatlerinden (19.00) itibaren aralıklarla kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 0°C ve altında gerilemesi ile buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor. Özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında Pazar sabah saatlerine kadar dondurucu soğuk ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan (Güney) ilçelerde 2-5cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7 cm, TEM'in kuzeyinde 5-12 cm aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor.
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istanbul kar yağışı Meteoroloji İstanbul'da Hava Durumu

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