Fotoğraflar İstanbul'dan! Kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteriyor. Çatalca’da etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul Çatalca beyaza büründü

METOROLOJİ'DEN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. "Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor.

Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi (10.02.2020) sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İBB'DEN AÇIKLAMA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son meteorolojik verilere göre, İstanbul'da saat 15.30'dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırması, beraberinde hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması, yağışın akşam 19.00'dan itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün saat 15.30'dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile Karadeniz üzerinden soğuk ve nemli havanın bölgemize taşınması, beraberinde il genelinde aralıklarla hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.