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Fotoğraflar // Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Sayın abonelerimize, aynı başlıklı haberimizde verdiğimiz 4 'numaralı fotoğraf (aşağıdaki) sehven yayına verilmiştir.

Fotoğraflar // Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü

Sayın abonelerimize, aynı başlıklı haberimizde verdiğimiz 4 'numaralı fotoğraf (aşağıdaki) sehven yayına verilmiştir. Kullanılmamasını rica ederiz.

Saygılarımızla.

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