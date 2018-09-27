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Fotoğraflar // Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

   

Fotoğraflar // Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu

Fotoğraflar // Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştuFotoğraflar // Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştuFotoğraflar // Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu

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