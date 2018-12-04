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Fotoğraflar ortaya çıktı! 'Hiç bunun hayalini kurmamıştım'

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 16:56 | Son Güncelleme

Aydın'da düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot adayı Merve Altun'dan geriye ilk yalnız uçuş sonrası yapılan kutlama görüntüleri kaldı.

Fotoğraflar ortaya çıktı! 'Hiç bunun hayalini kurmamıştım'

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan 19 Kasım'da eğitim uçuşu için kalkan tek motorlu Cessna 172 tipi uçak Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanında düşmüş kazada pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun (28) yaşamını yitirmişti.

Hayalleri kazayla son bulan Merve Altun'un ilk yalnız uçuşu sonrası havacılık geleneği olan ıslatılma görüntüleri de ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Merve Altun'un havacılıkta ilk yalnız uçuş sonrası yapılan ıslatılma kutlamasına katılması ve şınav çekmesi yer alıyor. Yalnız uçuş sonrası Merve Altun, "Hiç bunun hayalini kurmamıştım" diyerek tebessüm etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın uçak k kazası merve altun

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