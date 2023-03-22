HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fotoğraflar paylaşıldı, dünya bu iddiayı konuşuyor! 3 farklı Putin mi var?

Fotoğraflar paylaşıldı, dünya bu iddiayı konuşuyor! 3 farklı Putin mi var?

22.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus lider Putin'in geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Kırım ve Mariupol'e bir ziyaret gerçeklemişti. Putin'in ziyareti sonrasında dünyanın konuştuğu iddia yeniden gündem oldu. Ukrayna, Putin'e ait 3 farklı fotoğrafı servis edip çene yapısındaki farklılıklara dikkat çekerek Putin'in dublör kullandığını iddia etti.

Fotoğraflar paylaşıldı, dünya bu iddiayı konuşuyor! 3 farklı Putin mi var?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'in dublör kullandığına dair iddialar yeniden gündeme geldi. Ukrayna, Kırım ve Mariupol'e ziyaretinde Putin'in yerine dublörünün gittiğini iddia etti. İspat olarak da üç farklı çeneye sahip fotoğraf gösterildi.

PUTİN'DEN İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELERE ZİYARET

Putin, Kırım’ın Rusya tarafından gayrimeşru bir referandumla 16 Mart 2014’te ilhak edilmesinin yıldönümü haftasında Kırım’a gelmişti. Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev, Putin’in Kırım ziyaretini doğrulayarak çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldığını belirtmişti. Temaslarını tamamlayan Putin’in binadan ayrılırken resmi aracı kendisinin kullandığı görülmüştü.

rusya-devlet-baskani-putin-kirimda_9727_dhaphoto4

rusya-devlet-baskani-putin-kirimda_9727_dhaphoto1

Putin, Kırım'dan sonra Rus ordusunun kontrolündeki Mariupol kentine gelmişti. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin helikopterle Mariupol'a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti” ifadeleri kullanılmıştı.

rusya-devlet-baskani-putin-mariupolda-2_8748_dhaphoto8

rusya-devlet-baskani-putin-mariupolda-2_8748_dhaphoto1

3 FARKLI PUTİN Mİ VAR?

Gerçekleşen ziyaretlerin ardından Ukrayna istihbaratından dikkat çeken bir iddia geldi. İddiaya göre ziyareti gerçekleştirenin Putin değil dublörünün olduğu ifade edildi. Söz konusu iddia yayınlanan 3 farklı fotoğrafla dayandırıldı. Fotoğraflarda Putin'in çene yapısının farklı olduğu görüldü. Rus liderin, 3 dublörü estetik operasyonlarla kendine benzettiği ve zaman zaman ortaya çıktıları ifade ediliyor. Böylelikle suikast ihtimalini azalttığı ve hastalığını sakladığı öne sürüldü.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Irak'ta teröristleri taşıyan helikopterler düşmüştü! Pentagon'dan yeni açıklamaIrak'ta teröristleri taşıyan helikopterler düşmüştü! Pentagon'dan yeni açıklama
İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler'İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler'
Nevruz etkinliğinde tepki çeken sözler! O kıyafetlere izin verilmediNevruz etkinliğinde tepki çeken sözler! O kıyafetlere izin verilmedi
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna putin

En Çok Okunan Haberler

Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Irak'ta teröristleri taşıyan helikopterler düşmüştü! Pentagon'dan yeni açıklama

Irak'ta teröristleri taşıyan helikopterler düşmüştü! Pentagon'dan yeni açıklama

YSK kararını verdi! İşte aday olabilecek isimler

YSK kararını verdi! İşte aday olabilecek isimler

İlginizi Çekebilir

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.