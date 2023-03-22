Fotoğraflar paylaşıldı, dünya bu iddiayı konuşuyor! 3 farklı Putin mi var?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'in dublör kullandığına dair iddialar yeniden gündeme geldi. Ukrayna, Kırım ve Mariupol'e ziyaretinde Putin'in yerine dublörünün gittiğini iddia etti. İspat olarak da üç farklı çeneye sahip fotoğraf gösterildi.

PUTİN'DEN İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELERE ZİYARET

Putin, Kırım’ın Rusya tarafından gayrimeşru bir referandumla 16 Mart 2014’te ilhak edilmesinin yıldönümü haftasında Kırım’a gelmişti. Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev, Putin’in Kırım ziyaretini doğrulayarak çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldığını belirtmişti. Temaslarını tamamlayan Putin’in binadan ayrılırken resmi aracı kendisinin kullandığı görülmüştü.

Putin, Kırım'dan sonra Rus ordusunun kontrolündeki Mariupol kentine gelmişti. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin helikopterle Mariupol'a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti” ifadeleri kullanılmıştı.

3 FARKLI PUTİN Mİ VAR?

Gerçekleşen ziyaretlerin ardından Ukrayna istihbaratından dikkat çeken bir iddia geldi. İddiaya göre ziyareti gerçekleştirenin Putin değil dublörünün olduğu ifade edildi. Söz konusu iddia yayınlanan 3 farklı fotoğrafla dayandırıldı. Fotoğraflarda Putin'in çene yapısının farklı olduğu görüldü. Rus liderin, 3 dublörü estetik operasyonlarla kendine benzettiği ve zaman zaman ortaya çıktıları ifade ediliyor. Böylelikle suikast ihtimalini azalttığı ve hastalığını sakladığı öne sürüldü.





