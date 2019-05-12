Fotoğraflar peş peşe geldi!

Yeni atanan papazlar, St. Peter's Bazilikası'nda yüzüstü yattı.

Vakitan'da sıra dışı tören!

Sıra dışı kareler arkaya arkaya geldi.

Dev tören başladığında yan yana oturuyorlardı.

Yüzlerce kişi izlerken ayağa kalktılar.

Fotoğraflar, Vatikan'da bu sabah gerçekleşen törenden.

Atama töreni, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun huzurunda gerçekleşti.

Yeni atanan papazlar, St. Peter's Bazilikası'nda yüzüstü yattı.

Törenin fotoğraflarını Reuters ajansı servis etti.

Tören sonunda Papa Francesco yeni papazları kutladı.

Katolik Kilisesi, son yıllarda özellikle çocuk istirmarlarıyla gündemde.

Papa, geçen hafta kilise içinde cinsel tacizleri ihbar etmeyi zorunlu kılan bir kararname yayınladı.

Söz konusu kararnamenin Katolik Kilisesi'nin modern zamanlardaki en büyük krizini çözüp çözmeyeceği önümüzdeki üç yılda belli olacak.

Taciz mağdurları, Vatikan'ın bu suçların sivil makamlara ve kolluk güçlerine ihbarını da zorunlu hale getirmesini talep ediyordu.

Papa'nın kararnamesinde polise ihbar zorunluluğu bulunmuyor.

Gerekçe olarak ise, yerel hukuk kurallarının ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi.

Katolik Kilisesi'nin eski 'üç numarası' kardinal George Pell, geçtiğimiz Şubat ayında cinsel tacizden suçlu bulundu.

Avustralya'da verilen cezayla, George bu suçtan hüküm giyen en üst düzey Katolik Kilisesi mensubu oldu.

Kardinal Pell, 1996 yılında Melbourne katedralinin kilise korosunda görevli olan iki küçük çocuğu taciz etmekle suçlanıyordu.

1970'li yıllara dek kamuoyunda çok az tartışılan merkezinde rahiplerin olduğu cinsel taciz vakaları, 1980'li yıllarla birlikte ABD ve Kanada'daki vakalarla birlikte kamuoyu gündemine geldi.

2000'li yıllara gelindiğinde ise sorunun uluslararası çapta olduğu ortaya çıktı.