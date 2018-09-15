Fotoğraflar // Soylu, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısına katıldı

Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL (DHA) -İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısına katıldı. Soylu'nun yanı sıra toplantıda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz ile ilgili daire başkanları da yer aldı. Valilik Ek Hizmet Binası'nda yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
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