Fotoğraflar// Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

Yılmaz BEZGİN-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilik yaşandı. 1 araçla gelen 4 kişi, saat 13.45 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi de sürüyor.
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