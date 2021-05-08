Fotoğrafları duvarı süsledi! Şeyma Subaşı özel jetle gittiği İbiza'da büyük bir sürprizle karşılandı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, hayatına artık sosyal medya fenomeni olarak devam ediyor. Elini attığı işler pek tutmasa da bu aralar yeni bir alışveriş markası oluşturmanın peşinde. Ama yeni işinden çok sevgilisinin pahalı hediyelerini paylaşmayı seviyor. Bu yüzden, yeni işi de başlamadan bitme tehlikesi altında olabilir.

Özel jetle İbiza tatili

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yılın sonundan beri Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile birlikte. "Peri masalı" dediği bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisi sayesinde istediği her şeyi elde edebiliyor.

Örneğin, boşandıktan sonra mahrum kaldığı özel uçaklar ve Miami'deki evler şimdi emrine amade. Özel jet bulamayınca da sevgilisi onun için uçak kapatıyor. Neyse ki, dün gece İbiza'ya gitmek için bir özel jet ayarlayabildiler.

Fotoğrafları duvarı süsledi

Favori tatil mekanı İbiza'nın yolunu tutan Şeyma Subaşı, tüm yazı orada geçireceklerini söyledi. Saray yavrusu gibi evini çekmekle yetinmeyen ünlü isim, arkadaşlarının onlar için hazırladığı sürprizi de paylaştı.

Sevgilisiyle fotoğrafları duvara yansıtılan Şeyma Subaşı, sevinçten dört köşe oldu. Bakalım, onu daha ne gibi sürprizler bekliyor?



