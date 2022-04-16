Fotoğrafları servis ettiler! Ukrayna'dan çekilen Rus askerler her yeri tuzaklamış

Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'den çekilmeleri sürerken, geriye kalan görüntüler şoke etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rus birliklerin çok sayıda noktaya patlamamış mühimmat bıraktığı belirtildi.

Ukrayna yetkilileri, Kiev bölgesindeki tüm sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyararak yabancı cisimlerin alınmaması, keşfedilmemiş alanlarda ‘seyahat edilmemesi’, işgal altındaki bölgelerde orman yollarının ve patikaların kullanılmaması, ayrıca çocukların sürekli takip edilmesini belirtti.

Patlayıcı uzmanı ve kurtarma ekiplerinin izin vermediği ev, iş yeri ve bölgelere girilmemesi gerektiği ifade edildi. (DHA)



