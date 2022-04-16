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  4. Fotoğrafları servis ettiler! Ukrayna'dan çekilen Rus askerler her yeri tuzaklamış

Fotoğrafları servis ettiler! Ukrayna'dan çekilen Rus askerler her yeri tuzaklamış

16.04.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan çekilen Rus askerlerinin, geride birçok patlayıcı bıraktığı ortaya çıktı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.

Fotoğrafları servis ettiler! Ukrayna'dan çekilen Rus askerler her yeri tuzaklamış

Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'den çekilmeleri sürerken, geriye kalan görüntüler şoke etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rus birliklerin çok sayıda noktaya patlamamış mühimmat bıraktığı belirtildi.

Ukrayna yetkilileri, Kiev bölgesindeki tüm sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyararak yabancı cisimlerin alınmaması, keşfedilmemiş alanlarda ‘seyahat edilmemesi’, işgal altındaki bölgelerde orman yollarının ve patikaların kullanılmaması, ayrıca çocukların sürekli takip edilmesini belirtti.

Patlayıcı uzmanı ve kurtarma ekiplerinin izin vermediği ev, iş yeri ve bölgelere girilmemesi gerektiği ifade edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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