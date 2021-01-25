Fotoğrafları viral olan apartman görevlisinin hayatı tamamen değişti

Moda fotoğrafçısı Roman Filippov, çocukluk arkadaşı Yury’nin fotoğrafını çekti ve internette paylaştı. Anında viral olan fotoğraflarla birlikte Vetlugin’in çalkantılı hayat hikayesi de ortaya çıktı.

Rusya Ufa’da apartman görevlisi olan 42 yaşındaki Yury ile tanışın

Sıradan görünen bu adamın sıra dışı bir hayatı oldu

Moda fotoğrafçısı arkadaşının çektiği fotoğraflar sayesinde sosyal medyada anında viral oldu

Fotoğrafçı Roman ve Yury çocukken bir yaz kampında tanıştı

“Yury doğar doğmaz kapısına bırakıldığı yetimhanede büyüdü ve ona gelişimsel bozukluk tanısı kondu”

Roman, Yury’nin biraz farklı olduğunu ayrıca çok kibar ve çalışkan bir insan olduğunu söyledi

Yury’e yıllarca bakan Roman’ın anne ve anneannesi, onun devlet garantili bir evde yaşamasını da sağladı

Yury, birkaç sene önce arkadaşı olduğuna inandığı kişiler tarafından dolandırıldı

Yury’i kandıranlar onun adına 10 bin dolar değerinde kredi çekti ve borçla bir ev satın aldı

Yury borcu geri ödeyemedi ve kaldığı oda dahil olmak üzere her şeyini kaybetti

Ücra bir köye götürülen Yury, köle gibi kullanıldı

Ücretsiz ev işçisi gibi çalıştırılan Yury yalnızca hayatta kalmasına yetecek kadar yiyecek alabiliyordu

Rutin olarak dayan yiyen ve bir seferinde neredeyse balta ile öldürülmenin eşiğine gelen Yury kaçmaya karar verdi

Yury, Ufa’ya geri dönmeyi başardı ve Roman’ın ailesi onu tekrar kanatları altına aldı

“O biraz farklıydı. Gelişimsel bozukluğu kötü seviyede değildi. Sadece bizlerden biraz daha naifti, kocaman bir çocuk gibiydi. Ama aynı zamanda bizim gibiydi. Dolandırıcılar tarafından kandırıldı”

Yury geri dönünce Roman onun günlük yaşamını fotoğraflamaya başladı

Fotoğraflar Yury’nin hem içindeki hem de dışındaki güzellikleri gözler önüne seriyor

Fotoğraflarla birlikte Roman, Yury için bağış toplama fikrini ortaya attı

Moda fotoğrafı gibi çekilen fotoğraflar viral oldu ve bağışlar gelmeye başladı

Nihayet Yury, borcunu ödeyebilecek parayı topladı

Ufa belediye başkanı bile Yury’den haberdar oldu ve onunla tanıştı. Roman, çocukluk arkadaşı için iyi bir şeyler yapmış olmayı umuyor





