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Fotoğraflarını Ara Güler’e atfettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:53 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY’DE düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılar duayen foto muhabiri Ara Güler’i unutmadı.

İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY’DE düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılar duayen foto muhabiri Ara Güler’i unutmadı. Güler’i saygıyla anan yarışmacılar dereceye giren fotoğraflarını usta foto muhabirine atfetti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tüm Renkleriyle Arnavutköy' fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu. 210 kişinin yarıştığı yarışmada jüri, toplamda 840 fotoğraf arasından 52 fotoğrafı seçti. Yarışmada Turan Topalar’ın fotoğrafı birinci, Adem Türkel ikinci, Caner Başer ise üçüncü oldu.

“BİN KİLOMETRENİN ÜZERİNDE YOL YAPTIM”

Yarışmada birinci olan Turan Topalar, "4 yıldır burada çalışıyorum. Arnavutköy değişiyor ve bunu belgelemeye çalıştım. Bu sene yarışmaya iyi hazırlandım ve Arnavutköy’e gidip gelerek bin kilometre üzerinde yol yaptım. Kısmetimde iyi gitti ve bu çalışma ortaya çıktı” dedi.

“ARA GÜLER BÜYÜK ADAM”

Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren duayen foto muhabiri Ara Güler’i anan Topalar, “Büyük usta fotoğraflarıyla bize her zaman ders veriyor. Kendi gitti ama bırakmış olduğu fotoğraflar gerçekten bugün ve yarınlar için İstanbul’un nasıl değiştiğini belgeliyor. Olağanüstü fotoğrafları var ve dünya bunu kabul ediyor. Onu özleyeceğiz, ışıklar içinde uyusun” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BİR ÇALIŞMA ORTAYA ÇIKTI”

Yarışmada ikinci olan Adem Türkel, “Terkos Gölü civarında yaşlı bir amcayla karşılatım, orada tekne işi yapıyordu. Bu fotoğrafta yaşlı amcayı kullandım ve güzel bir çalışma ortaya çıktı. Bu ikincilik ödülümü Ara Güler’e atfediyorum” diye konuştu.

“BUNLAR İLÇEMİZİN GELECEĞİNDE CİDDİ BİR ARŞİV OLACAK”

Sergi açılışına katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise "Bugün 820 fotoğrafın içerisinden yaklaşık 220 civarında fotoğrafın yarıştığı bir yarışma oldu. 52 yarışmacımızın fotoğraflarıyla burada bu sergideyiz. Gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar var. Bunlar ilçemizin geleceğinde ciddi bir arşiv olacak. Bunları albüm haline getiriyor ve çeşitli etkinliklerde kullanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ödül töreni sonrası kurdele kesiminin ardından, 52 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı Arnavutköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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