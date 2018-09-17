Fotoğraflarını gören manken sanıyor! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı

Görünüşüyle onu bu denli öne çıkaran nokta ise mesleği. Görenlerin model olduğunu düşündüğü Laura Merrin, aslında bir futbolcu!

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

1 / 44 Fylde Ladies FC forması fiyen Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor.

2 / 44 Yeni Zelandalı futbolcu Laura Merrin bir dönem Everton Kadın Futbol Takımı forması da giymişti.

3 / 44 70 BİNİ AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR Instagram'da 70 bin takipçisi bulunan güzel futbolcu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

4 / 44 Fitness, alışveriş ve ev hallerini paylaşan Merrin nadir zamanlarda futbolcu haliyle de fotoğraf paylaşıyor.

5 / 44 Seksi oyuncunun bir hobisi de fitness. Merrin'in bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor.

6 / 44 Ancak Merrin futbolcu olma hayalini yıllarca kurduğunu ve burada kariyer yapmaya da devam edeceğini söylüyor.

7 / 44 Sosyal medyaya göre Laura Merrin'in cazibesi Cristiano Ronaldo'dan daha fazla.

8 / 44 Laura Merrin, 22 yaşında. Yeni Zelanda'da doğdu ve Blackburn Rovers'da çalışma hayatına başladı.

9 / 44 Geçtiğimiz Ağustos ayında Laura Merrin, kişisel nedenlerden dolayı Everton'dan ayrıldığını açıkladı.

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