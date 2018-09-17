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Fotoğraflarını gören manken sanıyor! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 08:24 | Son Güncelleme

Sosyal medyada 70 bini aşkın takipçisi bulunan Laura Merrin isimli 22 yaşındaki kadın güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Görünüşüyle onu bu denli öne çıkaran nokta ise mesleği. Görenlerin model olduğunu düşündüğü Laura Merrin, aslında bir futbolcu!

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

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Fylde Ladies FC forması fiyen Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor.
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Yeni Zelandalı futbolcu Laura Merrin bir dönem Everton Kadın Futbol Takımı forması da giymişti.
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70 BİNİ AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR

70 BİNİ AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR
Instagram'da 70 bin takipçisi bulunan güzel futbolcu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Fitness, alışveriş ve ev hallerini paylaşan Merrin nadir zamanlarda futbolcu haliyle de fotoğraf paylaşıyor.
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Seksi oyuncunun bir hobisi de fitness. Merrin'in bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor.
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Ancak Merrin futbolcu olma hayalini yıllarca kurduğunu ve burada kariyer yapmaya da devam edeceğini söylüyor.
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Sosyal medyaya göre Laura Merrin'in cazibesi Cristiano Ronaldo'dan daha fazla.
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Laura Merrin, 22 yaşında. Yeni Zelanda'da doğdu ve Blackburn Rovers'da çalışma hayatına başladı.
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Geçtiğimiz Ağustos ayında Laura Merrin, kişisel nedenlerden dolayı Everton'dan ayrıldığını açıkladı.
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