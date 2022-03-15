Fotoğraflarının tek bir karesi binlerce dolar! Yüzünü bile göstermeden hamilelik pozlarını satıyor

OnlyFans kariyerinin hamilelikle birlikte biteceğinden endişe eden bir model, aboneleriyle bir süre ara verdiğine yönelik olarak bir paylaşım yaptıktan sonra kendisine gizemli yeni bir hesap oluşturdu. Yüzünü bile göstermesine gerek olmadan hamilelik postlarını yayınladığını dile getiren Daisy, erkeklerin beklentisinin çok üzerinde bir ilgiyle kendisini karşıladıklarını açıkladı. Hamileliğinin OnlyFans’taki paylaşımları sayesinde daha özgüvenli ve mutlu sürdüğünü ifade eden Daisy’in aylık kazancı herkesi şaşırttı.

“KENDİMİ SEKSİ HİSSETTİM”

Hamile olduğunu öğrendiğinde durumu OnlyFans hesabındaki takipçileriyle paylaştığını dile getiren Daisy, kariyerine bir süre ara vermeyi tercih etti. Abonelerinin devam etmesine yönelik olarak ısrarlı mesajlarına şaşırdığın ifade eden model, “Kimsenin görmek istemeyeceğini düşündüğüm için bırakmak zorunda kaldım. Bu yüzden bir fotoğraf paylaştım ve hayranlarıma ara verdiğimi söyledi. Olumlu geri bildirimler çok fazla aldım. Pek çok erkek bunun harika olduğunu ve devam etmemi söyledi. Ben de isteklerini yerine getirdim. Şimdi eskisinden daha fazla aboneye sahibim” dedi.

OnlyFans hesabı sayesinde hayatını değiştiren bir kazanaca sahip olduğunu belirten Daisy, “İlk ayımda 11 bin sterlin (yaklaşık 212 bin TL) kazandım. İlk hamileliğim sırasında hiç iyi hissetmedim ve mutsuzdum İkinci hamileliğim OnlyFans sayesinde seksi hissetmeme yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.



