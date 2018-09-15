Fotoğraflarıyla Müslüman halkları yakınlaştırmayı hedefliyor

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, 12 yıldır İslam şehirlerini fotoğraflayarak arşiv oluştururken, bu şekilde halkların birbirini tanımasını hedefliyor.

İlk çalışmalarına inşaat firmalarının şantiyelerinde mimari fotoğraflar çekerek başlayan Durgut, 2006 yılında Mekke'de kendi imkanlarıyla çektiği fotoğraflarla "İslam şehirleri" arşivinin temellerini attı.

İlk olarak Mekke daha sonra Kudüs'ün fotoğraflarını çeken Durgut, bunu ilerleterek bir arşiv hazırlamaya karar verdi. Bu kapsamda 2010 yılında "İslami şehirler" adlı bir projeye başlayan Durgut, birçok şehri gezerek arşivine ekledi.

Daha önce 45 şehri fotoğraflayan sanatçının 46'ncı şehri Katar'ın başkenti Doha oldu. Burada AA muhabirine açıklama yapan Durgut, projesini anlattı.

"Kudüs'ün fotoğraflarını çekerken, dünyanın farklı yerlerinden Müslümanlarla karşılaştım ve Müslümanların birbirini tanımadığını fark ettim." diyen Durgut, arşiv fikrinin bu şekilde geliştiğini söyledi.

12 yıldır İslam şehirlerini görüntülediğini ve geniş kapsamlı bir arşiv oluşturmaya çalıştığını belirten Durgut, böylece Müslüman halkların birbirini tanımasını ve yakınlaşmasını hedeflediğini dile getirdi.