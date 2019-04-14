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Fotoğraflarla 23 Nisan

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:52 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Fotoğraflarla 23 Nisan Sergisi açıldı.Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 41.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Fotoğraflarla 23 Nisan Sergisi açıldı.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin kapsamında, Samsun’a 40 ülkeden 800’e yakın yabancı öğrenci geldi. Devam eden etkinlikler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde Fotoğraflarla 23 Nisan Sergisi açıldı.
Serginin açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünya çocukları ile Samsunlu çocuklarımızın dostluk, kardeşlik kurduğu bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu gün Samsun dünyayla buluşuyor. Dünya da Samsunla buluşuyor" dedi.
Samsun’da 10 gün boyunca çok güzel etkinliklerinin yapılacağını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, dünyanın birçok şehrinden Samsun’a gelen çocuklara güzel bir ev sahipliği yapacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan

Fotoğraflarla 23 Nisan
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