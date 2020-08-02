Fotoğraflarla: 40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen Avrupa

Cuma g\u00fcn\u00fcnden bu yana Avrupa'n\u0131n b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 s\u0131cak hava alt\u0131nda terlerken, \u0130ngiltere, Fransa ve \u0130spanya'da rekor seviyelere yak\u0131n s\u0131cakl\u0131klar kaydedildi.\nK\u0131ta \u00e7ap\u0131ndaki, sosyal mesafe kurallar\u0131 ve k\u0131s\u0131tlamalarla, bu yaz mevsimi \u00e7ok farkl\u0131 ge\u00e7iyor.\n \n \n \n \n \n \n \n \nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!TikTok'tan Trump'a yan\u0131t: Buraday\u0131z, hi\u00e7bir yere gitmiyoruzMSB s\u00f6zle\u015fmeli er ba\u015fvurular\u0131 ba\u015flad\u0131!