Fotoğraflarla: 40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen Avrupa

Cuma gününden bu yana Avrupa'nın büyük kısmı sıcak hava altında terlerken, İngiltere, Fransa ve İspanya'da rekor seviyelere yakın sıcaklıklar kaydedildi.

Kıta çapındaki, sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalarla, bu yaz mevsimi çok farklı geçiyor.



