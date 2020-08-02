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Fotoğraflarla: 40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen Avrupa

02.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Avrupa'da bu haftasonu bazı ülkelerde sıcaklıklar 40 dereceyi bulurken, sıcak hava dalgası uyarıları yayımlandı.

Fotoğraflarla: 40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen Avrupa

Cuma gününden bu yana Avrupa'nın büyük kısmı sıcak hava altında terlerken, İngiltere, Fransa ve İspanya'da rekor seviyelere yakın sıcaklıklar kaydedildi.

Kıta çapındaki, sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalarla, bu yaz mevsimi çok farklı geçiyor.

İspanya'ın başkenti Madrid'de, Covid-19 vakalarının yeniden artması üzerine, maske takmak zorunlu hale getirildi ve maskeler sıcak hava dalgası yaşanırken takılmak zorunda.

Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu, İspanya'nın Cordoma kentinde kendini serinleten bir kadın.

Cuma günü sıcaklığın 34 dereceye çıktığ Londra'da, insanlar sosyal mesafeyi koruyarak güneşlendi.

Hollanda'nın Nijmegen bölgesinde plajlar sıcak havayla birlikte doldu.

Paris sakinleri, serinlemek için yaratıcıa yöntemler buldu. Fransa, ülkenin doğusundaik 13 bölgede sıcak hava dalgası alarmı verdi. the heat

Roma'da yetkililer, yaşlı ve çocukların günün en scak saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.

Roma sakinleri, serinlemek için kentteki çeşmelerden faydalandı.

Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu, İspanya'nın Barcelona kentinde, insanlar denize daldı.

İsviçre'de aralarında Cenevre kentinin de bulunduğu güney bölgelerinde sıcak hava dalgası alarmı verildi.

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