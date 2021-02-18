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Fotoğraflarla: 96. doğum gününü kutlayan usta spiker Halit Kıvanç'ın BBC Türkçe günleri

18.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Fotoğraflarla: 96. doğum gününü kutlayan usta spiker Halit Kıvanç'ın BBC Türkçe günleri

18 Şubat 1925 doğumlu Kıvanç, 1963'te BBC Türkçe Servisi'nde çalışmıştı. Program yapan, haber okuyan hatta radyo tiyatrosunda oynayan Kıvanç'ın BBC Türkçe'deki günlerinden fotoğrafları derledik.

Bugün, usta spiker Halit Kıvanç'ın 96. doğum günü.

18 Şubat 1925'te İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Kıvanç, 1963 senesinde BBC Türkçe'de çalışmıştı.

Kıvanç, daha sonra kendisine 5 yıllık kontrat teklif edilmesine rağmen "Ben öğrendiklerimi memleketimde uygulamak için gitmek istiyorum" diyerek Türkiye'ye döndüğünü söylemişti.

Halit Kıvanç BBC Türkçe'de program yaptı, haber okudu, hatta radyo tiyatrosunda oynadı.

Yukardaki resimde ise Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter ile Londra'da BBC Türkçe stüdyosunda bir mülakata hazırlanıyor.

Halit Kıvanç

1963 yılından bir toplu fotoğraf. Soldan sağa, ayaktakiler: Halit Kıvanç, Mehmet Refiğ, Can Yücel, Ömer Umar, İzgan Baz. Oturanlar: Feyyaz Fergar (Kayacan), Leyla Umar, Dr. Andrew Mango, Mübeccel Argun.

Halit Kıvanç

Halit Kıvanç, Türkiye'den incemeler yapmak üzere İngiltere'ye gelen valilerle BBC Türkçe için bir mülakat hazırlığında.

Halit Kıvanç

Halit Kıvanç "Bir Koltukta Kaç Karpuz" adlı kitabında da kullandığı bu resmin altına şöyle yazmıştı:

"Dünyanın her yerindeki radyocular ve TV'ciler, yayın kuruluşları içinde İngilizlerin ünlü BBC kurumuna özel bir yer ayırırlar. Yakın zamana kadar Amerikalılar için bile BBC'de ekrana çıkmak hele hele BBC'de çalışmak çok önemliydi. Ben bu güzelliği tatmak şansına eriştim. Bir yıla yakın süre çalıştım BBC'de."

Halit Kıvanç

Halit Kıvanç ve Andrew Mango dönemin önde gelen bir sendika lideri ile mülakata hazırlanıyor. Tarih, 24 Temmuz 1963. Tam o gün Türkiye'de işçilere grev hakkı verilmişti.

Halit Kıvanç

Halit Kıvanç, devlet operasının ünlü bası Ayhan Baran ile mülakat yapıyor. Baran, 1963'te Londra'daki Wigmore Hall'da bir resital vermişti. Konser sonrasında ise BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlamıştı.

Halit Kıvanç

Tarih 5 Temmuz 1963. Bir grup Türk halk müziği sanatçısı, BBC Türkçe'nin bir program kaydında yer almak için Londra'ya gelmişti. Resimde Halit Kıvanç, ekibin başı olan Abdullah Yüce ile konuşurken görülüyor.

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