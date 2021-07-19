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Fotoğraflarla Almanya'daki sel felaketi

19.07.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yakın tarihin en büyük sel felaketi yaşandı.

Fotoğraflarla Almanya'daki sel felaketi

Selin ardından birçok yer tanınmaz hale geldi. Fotoğraflar sel felaketinin boyutunu gösteriyor.Küçük bir nehir olan Ahr, selin harabeye çevirdiği afet bölgesi Ahrweiler'den geçiyor. Su taşkınlarından sonra Schuld köyü enkaza döndü. Hasarın büyük olduğu köyü Başbakan Angela Merkel ziyaret etti.

Uydudan çekilen bu fotoğrafta sel taşkını öncesi Ahr Nehri'ni bulmak zordu. Sel taşkını öncesi nehir üstteki yeşil bölgeden başlayarak köprünün altından akıyor.

Köln yakınlarındaki Erftstadt'a bağlı Blessem semtinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yakınındaki Erft Nehri'nin sularının çakıl yatağına akmasıyla büyük oranda toprak da sürüklendi. Blessem bölgesinde birçok ev de akıntıya kapıldı.

Uydu görüntüleri tramvay yolu ve tarlaların büyük bölümünün yok olduğunu gösteriyor.

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz eyaletindeki Altenahr kenti selden en fazla etkilenen yerlerden. Su taşkınlarının kenti nasıl vurduğunu, bu fotoğrafta görmek mümkün.

Altenahr kenti eskiden böyleydi.

Yine Eifel bölgesindeki Dernau'da da sel felaketi büyük hasar bıraktı.

Sel taşkını öncesi Dernau böyle görünüyordu.

Yine sel felaketinden etkilenen batı eyaletlerinden Kuzey Ren Vestfalya'da yer alan Bad Münstereifel da suların altında kaldı.

İnsanların alışveriş yaptığı yerler şu anda bu durumda.

Jennifer Wagner

©Deutsche Welle Türkçe

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