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Fotoğraflarla: Brezilya'da tropikal sulak alanları kasıp kavuran yangınlar

18.09.2020 07:03 | Son Güncelleme

Brezilya'da, dünyanın biyolojik açıdan en büyük çeşitlilik içeren yerlerinden biri olan Pantanal'da çıkan yangınlar bölgeyi kasıp kavururken çok sayıda hayvan da telef oldu.

Fotoğraflarla: Brezilya'da tropikal sulak alanları kasıp kavuran yangınlar

Brezilya'nın Pantanal sulak alanlarında bu yıl 15 binden fazla yangın çıktı ve yaygın yıkıma yol aztı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (Inpe) verilerine göre bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat fazla.

Bazı fotoğrafları rahatsız edici bulabilirsiniz

Bu sulak alanlar, dünyanın biyolojik açıdan en büyük çeşitlilik içeren yerlerinden biri.

Pantanal'daki yangından kaçmaya çalışan bir geyik.

Bölgede bu yıl şu ana dek Toplamda 15.756 yangın tespit edildi. Geçen yıl aynı dönemde 5.109 yangın kayıtlara geçmişti.

Pantanal'da ağaçları yakan alevler gökyüzüne tırmandı.

Brezilya Ulusal Ulusal Orman Yangınlarını Önleme Merkezi (Prevfogo) Pantanal'da 2020 yılında şu ana dek 2,9 milyon herktarlık alanın yandığını hesaplıyor.

Matto Grosso do Sul ve Matto Grosso eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Yangınların büyük yıkım yarattığı bölgedeki bir nehrin, insansız hava aracıyla çekilen fotoğrafı.

Çevre Bakanı Ricardo Salles, yangınların "dev boyutlarda" yayıldığını söyledi.

Ancak Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Pantanal ve Amazon bölgesindeki yangınlar nedeniyle hükümetine karşı yöneltilen eleştirilerin "orantısız" olduğunu savundu.

Matto Grosso eyaletinde nehri geçen bir jaguar.

Her yıl yağmurların getirdiği taşkınlarla canlanan bölge, jaguar, pirana, kapuçin maymunları, yeşin anakondalar ve binlerce bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Yangınlardan kaçan bir grup jaguar, Encronto das Aguas Eyalet Parkı'nın bir başka köşesine doğru geçti.

Brezilya'da kurak mevsimde yangınlar sık sık doğal şekilde çıkıyor, ancak hayvancılıkla uğraşan bazı çiftlik sahipleri, hayvanları için mera alanı açmak için kasten de yangın çıkartabiliyorlar.

Uzmanlar, yangınlarda kaç hayvanın öldüğünü hesaplamanın imkansız olduğunu söylüyor, ancak kayıpların dev boyutlarda olmasından korkuluyor.

Yangında ölmüş bir timsah.

Pantanal'da gökyüzünü kaplayan duman.

Bir veteriner, yangında yaralanan koatiyi (rakun benzeri bir hayvan) tedavi ediyor.

Bir kaplumbağanın yanmış kabuğu

Veterinerler, yangından etkilenen bir geyiği beslerken.

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