Fotoğraflarla dünyadan Noel kutlamaları

Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, İsa Peygamber'in doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık gününü, yani Noel'i kutluyor.

Noel'de, koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla daha az insan bir araya geldi.

Sosyal mesafenin korunduğu ve maskenin de mecburiyet olduğu dünyanın dört bir yanındaki kutlamalarda kameralara yansıyan görüntüler şöyle:

İsa Peygamber'in doğumgünü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise İsa Peygamber'in doğumunu 6 Ocak günü kutluyor.

Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil.

Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık'ı resmi tatil olarak kabul ediyor.

Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor.

Noel'de çam ağacı süsleme adetinin 16'ncı yüzyılda Almanya'da çıktığı ve Avrupa geneline buradan yayıldığı düşünülüyor.