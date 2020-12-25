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Fotoğraflarla dünyadan Noel kutlamaları

25.12.2020 03:33 | Son Güncelleme:
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Fotoğraflarla dünyadan Noel kutlamaları

Noel'de, koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla daha az insan bir araya geldi

Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, İsa Peygamber'in doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık gününü, yani Noel'i kutluyor.

Noel'de, koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla daha az insan bir araya geldi.

Sosyal mesafenin korunduğu ve maskenin de mecburiyet olduğu dünyanın dört bir yanındaki kutlamalarda kameralara yansıyan görüntüler şöyle:

Papa, vaazınde Noel'in insanların kendileri için üzülmek yerine diğerlerinin huzuru için çaba göstermesi anlamına geldiğini söyledi.

İsa Peygamber'in doğumgünü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise İsa Peygamber'in doğumunu 6 Ocak günü kutluyor.

Geleneksel gece yarısı ayinine 100 civarında insan katıldı. Normal şartlarda ayin binden fazla insanın katılımıyla gerçekleşiyordu.

Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil.

Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık'ı resmi tatil olarak kabul ediyor.

Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de çocuklar Kutsal Kalp Katedrali'nin girişinde mum yaktı.

Noel'de çam ağacı süsleme adetinin 16'ncı yüzyılda Almanya'da çıktığı ve Avrupa geneline buradan yayıldığı düşünülüyor.

25 Aralık'ı birçok kişi ailesiyle birlikte geçiriyor. Öğlen aile yemeği yeniliyor ve geleneksel bir Noel yemeği menüsünde genellikle hindi ve sebze oluyor.

Dükkanlar ve mağazaların önemli bir bölümü kapalı oluyor. Örneğin İngiltere'de 25 Aralık'ta tren, metro, otobüs gibi hiçbir toplu taşıma aracı çalışmıyor.

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki St. Andrew Kilisesi'nde sessizce dua eden kadınlar.

İsa Peygamber'in genel olarak Batı Şeria sınırları içinde bulunan Beytüllahim'de dünyaya geldiğine inanılıyor.

Noel kutlamalarının ne zaman, nasıl başladığı tam bilinmemekle birlikte, ilk yazılı kayıt M.S. 4'üncü yüzyıl tarihini taşıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 4'üncü yüzyılda Hristiyanların serbest bırakılmasıyla birlikte kutlamaların da yaygınlaştığı düşünülüyor.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde noel için süslenen evler.

Roma İmparatorluğu'nda 25 Aralık'ta kutlanan Yenilmez Güneşin Doğum Bayramı nedeniyle Noel'in de bu tarihte kutlanmaya başladığını öne sürenler de var.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise 25 Aralık'ın Romalılardan gelen bir adet olduğunu ve ilk dönem Hristiyanlara ait tarihi kayıtlarda İsa Peygamber'in doğum tarihinin 6 Ocak olarak gösterildiğini söylüyor.

Bu nedenle Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel'i 6 Ocak günü kutluyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Aziz Meryem Kilisesi'nde bir Noel ayini gerçekleştirildi. Ayine katılanlar yakılan ateşin etrafında dua etti.

İspanya'nın Santiago de Compostela şehrinde ise Noel bir bakımevinde coşkuyla kutlandı.

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