Fotoğraflarla: Gece manzaraları

Uluslararası Dünya & Gökyüzü Fotoğraf Yarışması'nda ilk ödül "Lofoten'den Kuzey Işıkları" adlı çalışmanın oldu. Fotoğraf, Norveç'in Lofoten takım adalarında bir tepeden çekildi.
Jüri üyesi David Malin, "Yarışma, fotoğrafçıları kamerlarının teknik sınırlarını zorlamaya itiyor ve doğal, gözalıcı, estetik olarak zevkli fotoğraflar çekmeye teşvik ediyor" dedi. Yarışmanın 'Güzellik' kategorisinin ikinci sırasındaki isim, 2015 yılı Mart ayında İzlanda, Stockiness'te çektiği bu kareyle Nicholas Roemmelt oldu.
Gece Gökyüzü kategorisindeki Güzellik dalında birinci olan fotoğraf Çin'den Stephanie Ye'ye ait. 'Şafak Vaktinin Kuyruğu' adlı bu fotoğraf Norveç, Tromso'da çekildi.
Rusya'dan Boris Dmitriev, Güzellik kategorisinde üçüncü oldu. Dmitriev, "Seyahat ve açık hava etkinlikleriyle Rusya'nın özgün doğasında bizim sevdiğimiz şey bu. Bataklıklar, göller, nehirler... ve hiç ışık kirliliği yok" dedi.
Fotoğraf dizisi kategorisinde 'Svalbard'dan Tam Güneş Tutulması' başlıklı bu kareyle Tayland'dan Thanakrit Santikunaporn ödül sahibi oldu. Dizi, Norveç'in Svalbard kentinde Güneş tutulmasının her üç dakikada bir çekilmesiyle oluşturuldu.
Işık kategorisinde kazanan Çin'den Sun Guocai oldu. Bu fotoğrafı da Ningşia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Liupan Dağı'ndan çekti.
Işık kategorisinde ikinci sırada Carlo Zanandrea yer aldı. 'Her parıltı Altın değildir" adlı geçen yıl Aralık'ta çekilen bu fotoğrafta İtalya'nın Treviso bölgesindeki ışıklardan ve sisten yükselen Orion takım yıldızı görülüyor.
Işık kategorisinde üçüncülüğü kazanan İran'dan Amirreza Kamkar oldu. 'Eski zemin, Modern Gökyüzü' adlı bu fotoğraf 2015 Ağustos ayında çekildi.
Fotoğraf kompozisyonu kategorisinin 'Güzellik' dalında da ABD'den Adam Woodworth ödül sahibi oldu. Bu fotoğraf da Kanada'nın Newsfoundland bölgesinden.
Fotoğraf kompozisyonu kategorisinin Işık dalındaki kazananı Çin'den Alvin Wu oldu. Hawaii'nin MaunaKea bölgesinde çekilen bu fotoğrafta yükselen Samanyolu görülüyor.
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