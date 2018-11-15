Fotoğraflarla: Gece manzaraları

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Uluslararası Dünya & Gökyüzü Fotoğraf Yarışması'nda ilk ödül "Lofoten'den Kuzey Işıkları" adlı çalışmanın oldu. Fotoğraf, Norveç'in Lofoten takım adalarında bir tepeden çekildi.

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Jüri üyesi David Malin, "Yarışma, fotoğrafçıları kamerlarının teknik sınırlarını zorlamaya itiyor ve doğal, gözalıcı, estetik olarak zevkli fotoğraflar çekmeye teşvik ediyor" dedi. Yarışmanın 'Güzellik' kategorisinin ikinci sırasındaki isim, 2015 yılı Mart ayında İzlanda, Stockiness'te çektiği bu kareyle Nicholas Roemmelt oldu.

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Gece Gökyüzü kategorisindeki Güzellik dalında birinci olan fotoğraf Çin'den Stephanie Ye'ye ait. 'Şafak Vaktinin Kuyruğu' adlı bu fotoğraf Norveç, Tromso'da çekildi.

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Rusya'dan Boris Dmitriev, Güzellik kategorisinde üçüncü oldu. Dmitriev, "Seyahat ve açık hava etkinlikleriyle Rusya'nın özgün doğasında bizim sevdiğimiz şey bu. Bataklıklar, göller, nehirler... ve hiç ışık kirliliği yok" dedi.

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Fotoğraf dizisi kategorisinde 'Svalbard'dan Tam Güneş Tutulması' başlıklı bu kareyle Tayland'dan Thanakrit Santikunaporn ödül sahibi oldu. Dizi, Norveç'in Svalbard kentinde Güneş tutulmasının her üç dakikada bir çekilmesiyle oluşturuldu.