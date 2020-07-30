HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fotoğraflarla: Hava sıcaklığının 51C dereceyi bulduğu Irak'ta serinleme yöntemleri

Fotoğraflarla: Hava sıcaklığının 51C dereceyi bulduğu Irak'ta serinleme yöntemleri

30.07.2020 19:50 | Son Güncelleme

Irak'ta hava sıcaklığı bu hafta 50C dereceyi buldu. Iraklılar, serinlemek için çeşitli yöntemler yarattı.

Fotoğraflarla: Hava sıcaklığının 51C dereceyi bulduğu Irak'ta serinleme yöntemleri

Orta Doğu genelinde sıcaklık giderek artıyor. Halk da serinlemek için farklı yöntemler arayışında.

Başkent Bağdat'ta hava sıcaklığı Salı günü, tarihinin en yüksek seviyelerinden birine çıkarak 52C dereceye yaklaştı.

Sıcaklığın Çarşamba günü 51C derecenin altında kaldığı bildirildi.

Birçok kişi kapalı alanlardan çıkmadı, bazıları da Bağdat'ın merkezinde doğaçlama hazırlanan duşlarda serinledi.

Bağdat hortumlardan duş

Aşırı sıcaklar, ülkenin giderek azalan kamu kaynakları üzerinde de baskı oluşturuyor.

Bağdat iki kişi duş alıyor

Elektrik kesintileri nedeniyle Bağdat'ta birçokları vantilatörlerin ve klimaların çalışabilmesi için jeneratörlere bağlı yaşıyor.

Ülkedeki durumu protesto edenler bu hafta başı da sokaklara döküldü.

Bağdat'ta soğuk su satan bir kişi

Bazıları da Musul'da Dicle Nehri'nde serinliyor.

Pazartesi günü çıkan olaylarda en az iki gösterici öldü. Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, güvenlik güçleri tarafından öldürülenlerin sayısının 20'den fazla olduğunu duyurdu.

Bağdat'ta bir gösterici zafer işareti yapıyor.

Koronavirüs salgının başlamasıyla düşen petrol fiyatları da ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Irak'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4.603, toplam vaka sayısı da 118.000'i geçiyor.

Bağdat

Fotoğrafların telif hakları saklıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Türkiye-Yunanistan geriliminde yeni perde! Yaptırım için AB'ye gittilerTürkiye-Yunanistan geriliminde yeni perde! Yaptırım için AB'ye gittiler
2020 AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?2020 AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Dolandırılmıştı! Müge Anlı açıklaması olay oldu

Dolandırılmıştı! Müge Anlı açıklaması olay oldu

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Emniyet'ten 'Ekrem Dönmez' açıklaması

Emniyet'ten 'Ekrem Dönmez' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun eşi koronavirüse yakalandı

Bolsonaro’nun eşi koronavirüse yakalandı

İtalya'da koronavirüs vakalarındaki artış eğilimi sürüyor

İtalya'da vaka artış eğilimi sürüyor

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

Türkiye-Yunanistan geriliminde yeni perde! Yaptırım için AB'ye gittiler

Türkiye-Yunanistan geriliminde yeni perde! Yaptırım için AB'ye gittiler

Hindistan'da ilginç kaza kamerada

Hindistan'da ilginç kaza kamerada

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.