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Fotoğraflarla: İstanbul'da seçim kutlamaları

24.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki tekrarlanan İstanbul seçimini kazanmasının ardından destekçileri Pazar akşamı sokaklardaydı. Kutlamalar, İstanbul'daki fotomuhabirlerin objektiflerine böyle yansıdı.

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki tekrarlanan İstanbul seçimini kazanmasının ardından destekçileri Pazar akşamı sokaklardaydı.

İstanbul

İstanbul'un çok sayıda ilçesinde sokakta kutlamalar vardı.

kutlama

İstanbul'daki CHP seçmenleri, 25 yıl aradan sonra kazandıkları ilk yerel seçimi kutladı.

istanbul kutlamalar

Sevinenler yalnızca CHP seçmenleri değildi. İmamoğlu'na destek veren HDP'liler ve İYİ Partililer de sokaklardaydı.

HDP KUTLAMA

Beşiktaş'ta İmamoğlu'nun kartondan maketi bir araba üzerinde dolaştırıldı.

İMAMOĞLU MAKETİ

En büyük kutlamalardan biri İmamoğlu'nun eski belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'ndeydi.

KUTLAMALAR

Kutlamalara on binlerce kişi katıldı.

KUTLAMALAR

KUTLAMA

İmamoğlu İstanbullulara seslenirken böyle görüntülendi.

Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'ın destekçileri ise üzgündü.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından bazı seçmenler gözyaşlarını tutamadı.

AKP'lilerin üzüntüsü

https://www.youtube.com/watch?v=VjmqQK8elnM&feature=youtu.be

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