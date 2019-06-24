Fotoğraflarla: İstanbul'da seçim kutlamaları

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki tekrarlanan İstanbul seçimini kazanmasının ardından destekçileri Pazar akşamı sokaklardaydı.

İstanbul'un çok sayıda ilçesinde sokakta kutlamalar vardı.

İstanbul'daki CHP seçmenleri, 25 yıl aradan sonra kazandıkları ilk yerel seçimi kutladı.

Sevinenler yalnızca CHP seçmenleri değildi. İmamoğlu'na destek veren HDP'liler ve İYİ Partililer de sokaklardaydı.

Beşiktaş'ta İmamoğlu'nun kartondan maketi bir araba üzerinde dolaştırıldı.

En büyük kutlamalardan biri İmamoğlu'nun eski belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'ndeydi.

Kutlamalara on binlerce kişi katıldı.

İmamoğlu İstanbullulara seslenirken böyle görüntülendi.

Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'ın destekçileri ise üzgündü.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından bazı seçmenler gözyaşlarını tutamadı.

https://www.youtube.com/watch?v=VjmqQK8elnM&feature=youtu.be

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