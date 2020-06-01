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Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı

01.06.2020 01:41 | Son Güncelleme

Müslümanlar için kutsal mekanlar arasında yer alan Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar ibadete açıldı. Bu kentlerden fotomuhabirlerin objektiflerine yansıyan kareleri derledik.

Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı

Kudüs, Mekke ve Medine kentlerinde Müslümanlar için kutsal olan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılmış camiler, tekrar açılmaya başladı.

Pazar sabah namazı için Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya çok sayıda kişi gitti.

Bazıları girişte "Allahu ekber" derken bazıları da yerleri öptü.

Mekanın iç kısmında virüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler de alındı.

Kudüs'teki Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlar Mart ortasından beri kapalıydı.

Mescid-i Aksa'ya girenler

Ramazan ayında buralarda eskisi gibi namaz kılmak mümkün olmadı.

Pek çok ülkede koronavirüse karşı alınan önlemler gevşetilirken ibadete de belli koşullar altında izin veriliyor.

Mescid-i Aksa Müslümanlar için en önemli yapılardan biri

Suudi Arabistan'da da benzer görüntüler vardı.

Pazar sabahı Peygamber Mescidi olarak da bilinen Mescid-i Nebevi'de sabah namazı kılındı.

Ülke genelinde 90 bin cami tekrar ibadete açıldı.

Suudi Arabistan hükümeti milyonlarca kişiye gönderdiği SMS'lerle yeni ibadet kurallarını anlattı.

Suudi Arabistan'da bir cami

İslami İşler Bakanlığı, ibadet edecek kişilere aralarında iki metre mesafe bırakmalarını, sarılmamalarını ve el sıkışmamalarını tavsiye etti.

Yetkililer, Müslümanlardan evlerinde abdest almalarını talep etti.

Suudi Arabistan da koronavirüse karşı önlemleri gevşetiyor

Vaazların süresi 15 dakika ile kısıtlandı.

Mekke'deki Mescid-i Haram ise kapalı kalmaya karar verecek.

Hacıların tavaf ettiği Kabe'nin de içinde yer aldığı mekana her yıl milyonlarca kişi gidiyordu.

Koronavirüs

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