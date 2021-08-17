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Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçmesinden bir gün sonra Kabil'de yaşananlar

17.08.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban, Pazar günü 20 yıl sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeniden kontrolü sağladı. Kabil'in bazı bölgeleri sakin, binlerce kişinin ülkeyi terk etmek için toplandığı havalimanında ise kaos sürüyor. Kabil'de dün uzun süre akıllardan çıkmayacak anlar yaşandı.

Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçmesinden bir gün sonra Kabil'de yaşananlar

T**aliban, Pazar günü başkent Kabil'i direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.**

Taliban fighters are seen on the back of a vehicle in Kabul, Afghanistan, on 16 August

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti. Gani'nin Özbekistan'a gittiğine dair haberler var.

Pazartesi günü başkent Kabil'deki durumu gösteren fotoğraflara yer veriyoruz.

A Taliban fighter poses for a photograph in Kabul, Afghanistan, 16 August 2021

BBC muhabiri Malik Mudassir, kent merkezinde hayatın normal göründüğünü söylüyor.

Ancak trafiğe çıkan araç sayısı daha az, birçok dükkan ve mağaza kapalı. İnsanlar ise daha sakin görünüyor.

Members of the Taliban stand in a checkpoint in Kabul, Afghanistan, 16 August 2021

Uluslararası havalimanında ise tam bir kaos yaşanıyor.

Thousands of Afghans rush to the Hamid Karzai International Airport as they try to flee the Afghan capital of Kabul, Afghanistan, on 16 August 2021

People struggle to cross the boundary wall of Hamid Karzai International Airport to flee Afghanistan on 16 August 2021

People climbing on to plane at Kabul airport

Afghan people climb atop a plane as they wait at the Kabul airport on 16 August 2021

Havalimanında 2500 ABD'li askerin olduğu belirtiliyor. Pentagon Sözcüsü John Kirby, 500 askerin daha havalimanına gönderildiğini söyledi.

Kirby, Amerikan askerlerinin "güvenliği yeniden sağlamaya çalıştığını" belirtti. Pentagon da uçuşlara bir süre ara verildiğini açıklamıştı.

A US soldier points his gun towards an Afghan passenger at the Kabul airport in Kabul on 16 August 2021

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Amerikan askeri uçakları kalkmaya hazırlanırken sivil Afganların uçaklara tutunmaya çalıştığı görülüyor.

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma, "daha fazla trajedi yaşanmaması için kesin tavır alma" çağrısı yaptı.

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Afganistan'da daha önce öngörülmesi ve önlenmesi gereken bir trajediye tanık oluyoruz" dedi.

Afghan people sit on the tarmac as they wait to leave the Kabul airport in Kabul on 16 August 2021

Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır.

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