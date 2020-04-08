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Fotoğraflarla Vuhan'da koronavirüs sonrası normale dönmeye başlayan hayat

08.04.2020 12:57 | Son Güncelleme

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehri, yaklaşık 3 aylık karantinanın ardından 'dış dünyaya' açılıyor. Kentin havalimanı, tren istayonları ve karayolları açılırken, bazı fabrikalarda da işbaşı yapıldı. Fotoğraflarla Vuhan'da normale dönmeye başlayan yaşam...

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehri, yaklaşık 3 aylık karantinanın ardından 'dış dünyaya' açılıyor. Kentin havalimanı, tren istayonları ve karayolları açılırken, bazı fabrikalarda da işbaşı yapıldı. Fotoğraflarla 11 milyon nüfuslu "mega kent" Vuhan**'**da normale dönmeye başlayan yaşam...

Vuhan'ın karayolu bağlantılarının açılmasıyla birlikte, özel araçalarıyla kentten çıkmak isteyenler otoyol gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vuhan'ın karayolu bağlantılarının açılmasıyla birlikte, özel araçalarıyla kentten çıkmak isteyenler otoyol gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Seyahat yasağının kalkmasının ardından Vuhan yakınlarındaki Tianhe Uluslararası Havalimanı'na inen ilk uçak Şiamen Havayolları'nın MF8095 sefer sayılı uçuşu oldu. Uçak kutlama olarak hortumlardan sıkılan suyla karşılandı.

Hubei eyaletindeki Vuhan'ın 26 km dışında yer alan Tianhe Havalimanı'ndan uçuşlar bugün başladı. Salgın öncesi havalimanı'ndan New York, Londra, San Francisco, Paris, Roma ve Moskova'ya doğrudan uçuşlar yapılıyordu.

Vuhan'dan ayrılanlar arasında, salgınla mücadele için başka eyaletlerden gelmiş olan doktorlar da var.

Vuhan'daki Tianhe Havalimanı'nda görev yapan bir

Sadece cep telefonları için oluşturulan sağlık uygulamasında, sağlıklı olduğunu gösteren "yeşil kod"a sahip yolcuların seyahat etmesine izin veriliyor.

Hankou Tren İstasyonu'na giren yolcuların vücut sıcaklıkları, ısı ölçer kameralarla kontrol ediliyor.

Hankou Tren İstasyonu'nun önünde bekleyen bazı yolcular tüm vücutlarını koruyucu kıyafetler giyerken, bazıları sadece yüz maskesi taktı.

Vuhan'daki fabrikalar da salgın öncesi üretim kapasitelerine dönmeye başladı. Onlardan biri Dongfeng Honda Fabrikası.

Vuhan'daki Dongfeng Honda'da öğle arasında yemek yiyen işçiler.

Bu fotoğraf ise Honda fabrikasında üretimin yeniden başladığı günlerde, 23 Mart'ta öğle arası sırasında çekilmişti. Ocak ayı sonunda kapanan fabrika 11 Mart'tan itibaren kademeli olarak çalışmaya başlamıştı.

Vuhan'daki Vanda inşaat bölgesinde çalışan göçmen işçilere ise mesai öncesi koronavirüs testi yapılıyor.

Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır.

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