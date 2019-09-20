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Fotoğraflarla//FETÖ şüphelisi Beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.

Fotoğraflarla//FETÖ şüphelisi Beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı

Çağatay KENARLI-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)- FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'den 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan işadamı 68 yaşındaki işadamı A.İ. İ.'yi Beşiktaş'ta bir adreste saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta çok sayıda lüks rezidans yapan FETÖ şüphelisi inşaatçı A.İ.İ.'yi semt pazarında sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.İ.İ.'nin yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. A.İ.İ.'nin 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ.İ. adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAFLI)

Fotoğraflarla//FETÖ şüphelisi Beşiktaş'ta semt pazarında yakalandıFotoğraflarla//FETÖ şüphelisi Beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı

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