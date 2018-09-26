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Fotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM - Taner YENER - İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda iki metrobüs çarpıştı.

Fotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Hasan YILDIRIM - Taner YENER - İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda iki metrobüs çarpıştı. Bir metrobüs diğer metrobüse arkadan çarptı. Bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı belirtilirken olay yerine ambulans sevkedildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

(FOTOĞRAF)

Fotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazasıFotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazasıFotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazasıFotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazası

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