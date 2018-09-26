Fotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Hasan YILDIRIM - Taner YENER - İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda iki metrobüs çarpıştı. Bir metrobüs diğer metrobüse arkadan çarptı. Bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı belirtilirken olay yerine ambulans sevkedildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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