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Fotoğraflar//TEKNOFEST'te Solo Türk'ün gösterisi nefes geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 18:33 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNEFEST'in ikinci gününde düzenlenen gösteriler nefes kesti.

Fotoğraflar//TEKNOFEST'te Solo Türk'ün gösterisi nefes geçti

Enver ALAS- İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNEFEST'in ikinci gününde düzenlenen gösteriler nefes kesti. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün Pitts tipi akrobasi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı semalarında yaptığı gösteri ziyaretçileri büyüledi.
Ali İsmet Öztürk'ün gösterisi yaklaşık 30 dakika sürerken, heyecan dolu o anlar, başta havacılık fotoğrafçısı olan 'spotter'lar ile festivale gelenler tarafından kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

Fotoğraflar//TEKNOFEST'te Solo Türk'ün gösterisi nefes geçtiFotoğraflar//TEKNOFEST'te Solo Türk'ün gösterisi nefes geçtiFotoğraflar//TEKNOFEST'te Solo Türk'ün gösterisi nefes geçtiFotoğraflar//TEKNOFEST'te Solo Türk'ün gösterisi nefes geçti

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