Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

En çok sorulan sorulardan biri “Analog fotoğraf makinesi nasıl kullanılır?” oluyor. Fotoğraf makinesinin arkasında bulunan hazneye filmi yerleştirin, kapağı kapadıktan sonra deklanşöre basın ve fotoğraf çekmeye başlayın! Dijital makinelerin aksine çektiğiniz fotoğrafı hemen görememenin yarattığı heyecana bayılacağınıza da eminiz. En iyi analog fotoğraf makinesini almak isteyeceğinizi düşünerek sizin için birkaç öneri hazırladık. Bizimle birlikte bu makinelerin teknik detaylarına bakmaya ne dersiniz?

1. Fujifilm Instax Neo Analog Fotoğraf Makinesi ile zamanda geriye gidin

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Elinde fotoğraf makinesi ve büyük merak ile etrafı inceleyen karakterleri siyah beyaz filmlerden hatırlarsınız. İşte Fujifilm Instax Neo 90 Classic Analog Fotoğraf Makinesi, size bu hissi yaşatıyor. Buram buram nostalji kokan görünümü ve kullanım kolaylığı ile göz dolduruyor. Arkasında bulunan ayar düğmeleri yardımıyla parlaklık ayarlayabiliyor veya makro çekim moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Siyah ve beyaz ağırlıklı çekimlerde ışık ayarını yapabilmeniz için makine üzerinde low-key ve hi-key efektleri de bulunuyor. Normal, parti, manzara ve çocuk gibi işinizi oldukça kolaylaştıran seçeneklere sahip olması da cabası.

2. Tam donanımlı Canon T50 ile profesyonel çekimler yapın

“Ben analog fotoğraf çekmenin kitabını yazacağım” diyorsanız sizin için bir önerimiz var. Canon T50 Analog Fotoğraf Makinesi, filmle fotoğraf çekmenin nasıl olduğunu size en iyi öğretecek makineler arasında yer alıyor. Enstantane ayarı dışında tüm ayarlamaları elle yapabilme olanağını size veriyor. Aynı zamanda program modu da bulunuyor yani teknik ayarlarla uğraşmak istemediğinizde makine bu işi kendisi yapıyor. Flaşıyla birlikte geliyor olması da cabası. Işığın az olduğu yerlerde dolgu olarak kullanabileceğiniz flaş büyük kolaylık sağlıyor. Makinenin objektifi değişebiliyor, bu da çok önemli bir özellik olarak artı hanesine yazılıyor.

3. Instax Mini 40 ile polaroid günlerine geri dönün

Eskiden vesikalık çekmek için kullanılan polaroid makineler günümüzde sıkça eğlence amaçlı kullanılıyor. İnstax Mini 40 Polaroid analog fotoğraf makinesi kullanımı en kolay ürünler arasında yer alıyor. Instax mini film alıyorsunuz ve arka kısmına yerleştiriyorsunuz, hepsi bu kadar. Makine pozlama ayarlarını kendisi yapıyor ve size sadece deklanşöre basmak kalıyor. Siyah rengi ve eski tip fotoğraf makinelerini andıran görüntüsü ile de oldukça dekoratif. Entegre edilmiş selfie lensiyle ve aynasıyla öz çekim yapmak da mümkün. Mini fotoğraf kartları deklanşöre basar basmaz çıkıyor. Kısacası karanlık odası bile makinenin içinde bulunuyor.

4. Manzara fotoğrafı seviyorsanız Lomography Fisheye One Kamera edinin

Fotoğraf çekmeye yeni başlayanlar en çok manzara görüntülemeyi tercih ediyor. Hem göze hem kalbe hitap eden manzara fotoğraflarını balıkgözüyle çekerek daha profesyonel gözükmeniz mümkün. Lomogrophy Fisheye One Kamera sayesinde eşsiz manzaralar çekebilirsiniz. Tabii ki iyi bir fotoğraf gözüne de ihtiyacınız olacak çünkü makine 35 mm film ile çalışıyor. Tekrar çekme imkânınız bulunmuyor. İşte bu özellik "Analog fotoğraf makinesi ne demek?" sorusuna verilebilecek en iyi cevap aslında. Eğer filmli makineniz varsa ve dikkatli olmazsanız kayıplara da hazır olmalısınız. Sonuçları elinize aldığınızda ise tüm bunlara değdiğini garanti ediyoruz.

5. Fujifilm Instax Mini sayesinde anı yakalayın

Hızlı ve sizi hiç uğraştırmayacak analog fotoğraf makinesi seti ile karşınızdayız. Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi, dijital kameraları ruhsuz bulanlar için oldukça güzel bir seçenek. Kullanmaya başlamak için arka kapağı açarak polaroid filmi kutusunu takmanız ve kapağı kapamanız yeterli. Mini flaşı sayesinde yetersiz ışık diye bir sorun da kalmıyor. Kapalı hava, güneşli hava ve ev içi çekim modlarıyla oldukça fonksiyonel kullanım sağlıyor. Üstelik selfie çekim ayarı da mevcut. Set; makine çantası, 20’li film kutusu ve pilleriyle birlikte geliyor.

6. Tatil fotoğraflarınızı Raks Vizen Analog Fotoğraf Makinesi çeksin

Eskiden kullanılan kompakt analog makineler kullanım kolaylığı açısından en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyordu. Sıradaki analog fotoğraf makinesi önerimiz tam olarak bu amaçla üretilmiş. Raks Vizen Analog Fotoğraf Makinesi, 35 mm filmle çalışan küçük bir kamera. Boyutu dolayısıyla çok az yer kaplayan makineyle rahatlıkla fotoğraf çekmek mümkün. Tatillerde, seyahatlerde zorlanmadan yanınızda taşıyabilirsiniz. Nostalji sevenler için siyah beyaz filmle de kullanılabiliyor. Mini flaşı sayesinde ışığın yetersiz olduğu mekânlarda kolaylıkla çekim yapmaya imkân tanıyor.

7. Nostaljik anlar için Polaroid Now Instant Fotoğraf Makinesi alın

Fotoğraf tarihiyle ilgiliyseniz Polaroid markasını duymamış olmanız imkânsız. Şipşak çekime adını veren marka, yeni nesle uyarlanmış analog fotoğraf makinesiyle listemizde olmayı sonuna kadar hak ediyor. Polaroid Now Instant Fotoğraf Makinesi tasarımı, rengi ve kullanışı ile eski tip Polaroid makinelerinin neredeyse aynısı. Severek kullanacağınız fotoğraf makinesi hızlı ve kaliteli baskısıyla hayal kırıklığı yaşatmıyor. Şık ve sade tasarımıyla da göz dolduruyor. Makineye filmi taktıktan ve vizörden açınızı ayarladıktan sonra deklanşöre basmanız yeterli. Mini flaşı sayesinde az ışıklı ortamlarda bile çekim yapmaya olanak sağlıyor.

8. Kodak Suc Daylight size farklı bir deneyim yaşatsın

Filmli makinelerle çekimin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor ve sadece denemek istiyorsanız sizin için bir önerimiz var. Kodak Suc Daylight Kullan At Analog Fotoğraf Makinesi filmle çalışan fotoğraf makinesi deneyimi yaşamak için tam aradığınız ürün olabilir. Sadece gün ışığı çekimlerinde kullanılabilen bu özel makine, Kodak 800 ISO filmle çalışıyor. Size analog çekim yapmanın zorluklarını ve eğlencesini yaşatabilecek özelliklere sahip kaliteli bir fotoğraf makinesi. Ürünün kutu içerisinde filmi ve pili de bulunuyor. Özellikle dijitalden sıkılanlar için tercih edilebilecek harika bir seçenek. Ürünün yorumları da oldukça iyi.

9. Dubblefilm Show Analog Fotoğraf Makinesi sayesinde fotoğrafçı olun

“Uzun ömürlü olsun ve kullanımı da kolay olsun” diyenlere özel bir tavsiyemiz var. Dubblefilm Show Analog Fotoğraf Makinesi, kalitesi ve fiyatı ile rakiplerinden ayrılıyor. Eski tarz fotoğraf çekimi yapmak isteyenler için de oldukça ideal bir ürün. Pozlamayı kendisi yapıyor, size sadece vizörden bakıp doğru açıyı bulmak kalıyor. Mini çantasıyla da çok kullanışlı. Ayrıca küçük boyutları sayesinde her yere rahatlıkla taşınabiliyor. 35 mm siyah beyaz veya renkli film takılarak kullanmak mümkün. 32 mm kamerası ve 8 diyafram açıklığı ile ortalama bir kameradan beklediğiniz hemen her şeyi karşılıyor.

10. Kodak Mini Fotoğraf Makinesi ile kaliteyi yaşayın

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Kodak Mini Shot Combo Fotoğraf Makinesi dijital ve analog birleşimi, harika bir kamera olarak öne çıkıyor. Özellikle seyahat etmeyi sevenlerin bayılacağı makine çekim kalitesiyle de beklentilerinizi karşılıyor. Vizör yerine dijital ekrandan bakabiliyor ve baskıyı anında alabiliyorsunuz. Fotoğraf makinesi tüm çekim ayarlarını da kendisi yapıyor. Üstelik selfie aynası da var. Mini flaşı sayesinde ışıksız mekânlarda bile çekim yapmanıza imkân sağlıyor. Akıllı telefonlarla Bluetooth özelliği sayesinde bağlantı kurarak baskı yapmanızı da sağlayan eşsiz makine dijitalden vazgeçemeyip analog havasını da yaşamak isteyenler için harika bir seçim.