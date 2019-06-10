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Fotoğrafta önemli iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Güneydoğu ve Doğu Asya, Avustralya, Ortadoğu ve Güney Afrika ülkelerinde önemli bir pazar payına sahip olan Godox Işık Sistemleri, Türkiye’de artık Fujifilm güvencesiyle satılacak.AR-GE, tasarım, üretim ve satış kapasiteleriyle kısa sürede dünya genelinde popüler bir marka olan Godox Işık Sistemleri, özellikle fotoğraf ve video ışıkları sektöründe son dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Fotoğrafta önemli iş birliği

Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Güneydoğu ve Doğu Asya, Avustralya, Ortadoğu ve Güney Afrika ülkelerinde önemli bir pazar payına sahip olan Godox Işık Sistemleri, Türkiye’de artık Fujifilm güvencesiyle satılacak.
AR-GE, tasarım, üretim ve satış kapasiteleriyle kısa sürede dünya genelinde popüler bir marka olan Godox Işık Sistemleri, özellikle fotoğraf ve video ışıkları sektöründe son dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Yapılan iş birliği kapsamında tüm ürünler için teknik servis desteği de verilecek. Fujifilm Türkiye’den yapılan açıklamada, marka bünyesinde stüdyo aydınlatması, taşınabilir güç akım dönüştürücüleri, kesintisiz ışık, stüdyo flaşı aksesuarları, açık hava flaşları, fotoğraf makinesi flaşları, makro aydınlatma, güç kaynakları, flaş tetikleme ve kontrol sistemleri bulunduğu belirtildi.
Tüm ürünlerin deneyimlenerek satın alınabileceği belirtilen açıklamada, "Müşterilerine yüksek kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlar ile sağlamaktır. Üretim deneyimi sayesinde Godox ürünleri Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Güneydoğu ve Doğu Asya, Avustralya, Ortadoğu ve Güney Afrika’ya ihraç edilmektedir. Merkezi Çin’de bulunan şirket, toplamda 30 bin metrekareye yayılmış 4 üretim tesisi sayesinde uygun maliyetler ve hızlı üretim imkanı sunmaktadır“.

Fotoğrafta önemli iş birliği

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