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Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Deniz Gezmiş'in Filistin'de çekilen ve İsrail'e karşı savaştığını gösterdiği iddia edilen fotoğraf sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı ancak iddia doğru değil.

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Sosyal medyada yaygın bir biçimde paylaşılan fotoğrafın İsrail’e karşı savaşmak için Filistin’deki bir kampta bulunan Deniz Gezmiş’i gösterdiği iddia edildi. Fotoğraf bir Facebook sayfası üzerinden bin 800’ün üzerinde kullanıcı tarafından paylaşıldı. Ancak fotoğrafın Filistin’de savaşmak için bulunan Deniz Gezmiş’i gösterdiği iddiası doğru değil. Fotoğraf 1964 yılında Kıbrıs’ın Limasol kentinde İngiliz fotoğrafçı Don McCulin tarafından çekilmiş. 1964 yılında henüz 17 yaşında olan Deniz Gezmiş’in o yıllarda Kıbrıs’ta bulunduğuna dair de herhangi bir bulguya rastlanmıyor.

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Teyit.org’dan Mert Can Yılmaz’ın haberine göre, 1935 doğumlu İngiliz fotoğrafçı Don McCulin, 1964’te The Observer isimli gazete için Kıbrıs’ta yaşanmakta olan gerginlikleri fotoğraflıyordu. Bu çalışmaları sırasında Limasol kentinde kendisini bir silahlı çatışmanın ortasında bulan McCulin iddiaya konu olan bu fotoğrafı çekti.

The National Galleries Scotland’da paylaşılan bilgilerde, fotoğraf karesinde bir sinema salonunun hemen yan tarafında bulunan ve Türk olduğu belirtilen silahlı bir adamın saldırıya hazır durduğu ifade edilmiş. McCulin’in Kıbrıs’ta o dönem yaşananlara ilişkin çektiği tek fotoğraf bu değil. Çektiği bir başka fotoğraf, Dünya Basın Fotoğrafçılığı (World Press Photo) tarafından “Yılın Fotoğrafı” ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Gezmiş Filistin Don McCulin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eğerki bu resimdeki deniz gezmiş ise ki değil , kapşonlu parkası üzerinde olması gerekmiyormuydu ...
yurdum insanından tipik bir sazan vakası ..
Resimdeki adam Sodurludur
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